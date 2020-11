Poetisa fatura R$ 8 mil em um mês em plataforma de conteúdo adulto

Marina Barbieri, de 32 anos, se apresenta como “escritora, poetisa, mãe e uma grande gostosa”, é formada em Jornalismo e Publicidade, mas fatura alto é na plataforma de conteúdo OnlyFans. Marina conta que o resultado de um mês no site é de R$ 8 mil.

A plataforma monetiza as produções dos criadores de conteúdo. Os fãs podem pagar pela assinatura e dar gorjetas a quem se expõe na rede. Marina já é conhecida no Twitter e no Instagram, onde fala sobre o cotidiano e maternidade.

No OnlyFans, Marina celebra o sucesso logo quando abriu seu perfil, em outubro deste ano. "Comecei a ver que as gringas estavam fazendo muito dinheiro com isso e pensei 'Ué, por que não? Se elas conseguem, eu também consigo', e então me joguei nessa. Impus os meus próprios limites e sempre fui muito clara quanto a isso com os meus seguidores", avaliou.

A escritora conta que, além da conta bancária, a autoestima também aumentou: "Estou me tornando alguém mais satisfeita comigo mesma, com meu próprio corpo. Sou menos crítica comigo, entende? Tenho me achado mais bonita, mais sexy, mais atraente, e isso está se refletindo na minha vida como um todo".

"Se há um mercado, eu tenho, assim como qualquer outra mulher tem, direito a isso. E isso não faz de ninguém menos qualificada. Se eu perder alguma oportunidade de trabalho por machismo e preconceito, então cravo, categoricamente, que eu queria essa oportunidade ainda menos", completou Marina.