Pocah revela que se detestava

A cantora Pocah revelou ao jornal Extra que não usa mais lente de contato e cílios postiços. "Tinha dez anos que usava lentes de contato direto. Não conseguia me achar bonita com meus olhos escuros. Eu me detestava. Hoje, que me sinto belíssima ao natural. Paro e penso: "meu Deus, como pude?". Desenvolvi problemas de visão, como astigmatismo e miopia", contou Pocah.

Ela relatou o quanto o reality show de confinamento da Rede Globo foi importante para ajudá-la neste processo. "Fui percebendo que nessa de ficar confinada quase 100 dias, todo mundo me vendo 24 horas, eu não precisava nem tinha como esconder quem eu era. Todo mundo me viu rindo, chorando, brigando. Quando saí, percebi que a lente e os cílios não faziam mais falta". Ela afirmou que não sente mais pressionada a mudar algo esteticamente apenas por causa de opiniões dos outros.