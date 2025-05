Pocah fere o olho em acidente e cancela show

A cantora Pocah relatou um acidente que afetou um de seus olhos neste domingo, 11. No sábado, 10, a artista se apresentaria em uma casa noturna no Rio de Janeiro, mas teve de cancelar o show enquanto já se preparava para subir ao palco.

Segundo a cantora, ela havia puxado com força um casaco, o que fez com que um elástico e um pedaço de ferro atingissem seu olho. Em nota publicada nas redes sociais, a equipe de Pocah afirmou que a artista sentiu fortes dores e "comprometimento temporário da capacidade visual".

No domingo, ao lado da filha, a cantora relatou já estar se sentindo melhor. "Tem coisas que saem do nosso controle, nós não entendemos, mas o caminho de Deus é melhor do que o nosso. Eu estou grata por não ter acontecido o pior", disse.

Conforme a equipe da artista, a apresentação que faria no Rio será reagendada.