‘Pluft o Fantasminha’ ganha montagem em Belém e será apresentado neste sábado, 24, e domingo, 25

O clássico da literatura infantil, "Pluft o Fantasminha", de Maria Clara Machado, será apresentado hoje, 24, às 20h, e amanhã, 25, 16h e 19h no teatro de bolso Atores em Cena. A montagem é o resultado da conclusão do curso de teatro livre do Centro Cultural Atores em Cena, com direção teatral de Gê Souza.

Gê Souza, diretor e produtor cultural fala sobre as temáticas presentes no espetáculo e que, por retratar os valores de amizade e a superação do medo, é ideal para as crianças entrarem em contato de forma lúdica com os assuntos. "Nossa principal mensagem é a superação do medo, que a coragem não é não ter medo, é enfrentar tudo com medo mesmo, e quando encontramos bons amigos no caminho, tudo fica mais fácil", iniciou.

O roteiro adaptado aborda a amizade inesperada entre o fantasminha Pluft que morre de medo de gente e a menina Maribel. Recheado de aventuras a peça toca nos pontos do sequestro da criança pelo pirata Perna-de-Pau que quer o tesouro do avô falecido da garotinha, diz Gê. "Pluft é um fantasminha que tem medo de gente, e durante o decorrer do espetáculo, conhece Maribel menina da qual se torna amigo e saem juntos para uma grande aventura, um espetáculo que fala sobre a superação do medo e a importância da amizade", continuou.

A montagem de finalização do curso foi escolhida a partir de estudos de texto que por mais que tenha sido escrito em 1955 é um texto atual. Queríamos algo leve e relevante, escolhemos Pluft que é um grande clássico da literatura brasileira, um dos textos mais encenados no Brasil, escrito por Maria Clara Machado, foi apresentado pela primeira vez em 1955 no tablado, porém é uma escrita que continua atual", disse o diretor.

"Vale ressaltar que a montagem é uma conclusão de curso, onde o processo iniciou com a descoberta da literatura, uma pesquisa sobre quem é Maria Clara Machado, as montagens que já foram feitas, leituras dramáticas do texto, e todos eles participam também de todas as etapas até a apresentação, tipo a construção do cenário, a elaboração da sonoplastia, a montagem de luz, foi um processo muito interativo entre equipe técnicas e atores, onde eles puderam descobrir todas as partes desse fazer teatral, o espetáculo conta com 9 Atores em Cena", finalizou explicando a estrutura.

Serviço

Espetáculo: "Pluft o Fantasminha"

Data: sábado, 24 e domingo, 25

Horário: sábado às 20 horas e domingo às 16h e as 19h

Local: teatro de bolso Atores em Cena, na avenida Nazaré 435 esquina com a Benjamim