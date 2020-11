PlayBoy mexicana traz modelo trans na capa da revista

A Playboy do México escolheu pela primeira vez uma modelo transgênero para estar na capa da revista. Victoria Volkova, 27 anos, é influenciadora digital e ativista, que ficou entre as 100 mulheres mais poderosas do México em 2018, segundo a Forbes.

"Aguardo com ansiedade o momento em que uma pessoa trans na capa de uma revista não cause mais comoção e seja algo normal, que seja valorizado por sua beleza independente da história por trás dela", disse a modelo à revista.

Nas redes sociais, Victoria se pronunciou sobre o ensaio. "Espero que com essa capa as pessoas tenham mais curiosidade. Mais curiosidade de conhecer como é ser uma pessoa trans. Mais curiosidade sobre como vivem as pessoas trans no mundo e o que temos que passar para viver uma vida digna, para sermos respeitadas, para ganharmos a vida, para ganharmos o respeito dos demais", escreveu.

A Playboy também usou o Instagram para afirmar que "a marca tem se destacado historicamente porque o prazer é um benefício para todas as pessoas, independentemente de sexo, preferência sexual e raça".

Em 1990, a modelo Roberta Close posou para a edição brasileira da revista. Em março deste ano, a modelo trans brasileira Sâmella Vinter posou nua para Playboy portuguesa. Na Alemanha, em 2018, a primeira trans a ser capa da revista foi Giuliana Farfalla, que ficou famosa por participar do programa de televisão "Germany Next Top Model".