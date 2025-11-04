Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

PL do streaming: produtoras audiovisuais pedem aprovação de projeto na Câmara

Segundo as produtoras, o texto "representa um avanço pragmático e robusto na regulamentação do Conteúdo Audiovisual por Demanda", modelo de distribuição de conteúdo dos streamings

Estadão Conteúdo
fonte

O projeto de lei 8889/2017 regula as plataformas de streaming no Brasil (Cottonbro Studio / Pexels)

As principais produtoras audiovisuais do País pedem em carta endereçada a líderes partidários a aprovação do projeto de lei 8889/2017, que regula as plataformas de streaming no Brasil. A proposta está na pauta da Câmara dos Deputados desta terça-feira, 4.

A carta é assinada por 96 produtoras, entre elas CineFilmes, Paris Produções, O2 e Paranoid, e manifesta apoio ao parecer do relator, deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), que apresentou um substitutivo ao projeto original.

Segundo as empresas, o texto "representa um avanço pragmático e robusto na regulamentação do Conteúdo Audiovisual por Demanda", modelo de distribuição de conteúdo dos streamings.

De acordo com as produtoras, a proposta é fruto de um "amplo processo de negociação", que "consolida pontos cruciais para o desenvolvimento e a sustentabilidade do audiovisual brasileiro". "Não aprovar este texto agora significa perder pelo menos mais dois a três anos sem a lei, perpetuando a situação atual de desequilíbrio e fazendo o jogo daqueles que preferem não regular o mercado", defende o documento.

As empresas também reforçam a importância econômica e cultural do setor. "Nossas empresas mantêm centenas de profissionais do audiovisual contratados permanentemente e, a cada produção, milhares são envolvidos. Nossas produções são as que a população brasileira conhece e gosta. Apoiar o atual texto não é uma questão ideológica. É apoiar o incremento da produção audiovisual independente do Brasil."

O texto de Dr. Luizinho estabelece que os serviços de streaming tenham uma cota de 10% de títulos de produtoras brasileiras e que as provedoras sejam incluídas como contribuintes da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine). A contribuição será cobrada como um imposto anual progressivo sobre o faturamento, com alíquota máxima de 4% para as maiores plataformas de vídeo sob demanda e 2% para os serviços de compartilhamento de conteúdo audiovisual.

As receitas devem ser destinadas para aplicações específicas, incluindo a produção de conteúdos brasileiros independentes (especialmente os destinados a crianças e adolescentes) e o apoio à pesquisa e inovação tecnológica no ecossistema audiovisual. Além disso, um mínimo de 30% deve ser destinado a produtoras brasileiras das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Confira a lista das produtoras audiovisuais que assinam a carta:

  • 44 Toons
  • Ale Machado
  • Academia de Filmes
  • Paulo Schmidt
  • Bando
  • Leandro HBL
  • Barry Company
  • Juliana Funaro
  • Biônica
  • Karen Castanho
  • Boutique
  • Gustavo Mello
  • Tiago Mello
  • Café Royal
  • Moa Ramalho
  • Camisa Listrada
  • André Carreira
  • Canal Azul
  • Ricardo Aidar
  • Casablanca
  • Solange Cruz
  • CineFilmes
  • Fernanda Senatori
  • Coitote
  • Marcia Vinci
  • Conspiração
  • Renata Brandão
  • Delicatessen Filmes
  • Luciana Mattar
  • Formata
  • Daniela Bussoli
  • Fraiha Produções
  • Silvia Fraiha
  • Glaz
  • Mayra Lucas
  • Gullane Entretenimento .
  • Fabiano Gullane
  • Imagem Filmes
  • Marcos André Scherer
  • Ink Studios
  • Marily Raphul
  • Indiana Produções
  • Marcos Altberg
  • Intro
  • Simoni de Mendonça
  • Lereby
  • Daniel Filho
  • Claudia Bejarano
  • Lighthouse Produções
  • Ricardo Fadel Rihan
  • LC Barreto
  • Paula Barreto
  • Mixer Filmes
  • João Daniel Tikhomiroff
  • Marea Cine
  • João Roni
  • Maria Farinha Filmes
  • Marcos Nisti
  • Morena Filmes
  • Mariza Leão
  • Mosquito
  • Leandro Henrique Bezerra Lara
  • Movieart
  • Paulo Dantas
  • O2
  • Andrea Barata Ribeiro
  • Papaki
  • Mario Peixoto
  • Paranoid Filmes
  • Egisto Betti
  • Paris Produções
  • Marcio Fraccaroli
  • Pródigo
  • Beto Gauss
  • Reagent Media
  • Marcos Tellechea
  • RT Features
  • Rodrigo Teixeira
  • Saygon
  • Marcelo Altschuler
  • Santa Rita Filmes
  • Marcelo Braga
  • Sentimental
  • Marcos Araújo
  • Teleimage
  • Patrick Siaretta
  • Stone Milk
  • Rodrigo Guedes
  • Ultravioleta
  • Carlos Guedes
  • Veludo Filmes
  • Marcelo Byrro
  • Ventre
  • João Queiroz
  • Zencrane Filmes
  • Claudia Natividade
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PL DO STREAMING/AUDIVISUAL/PRODUTORAS/CARTA/PEDIDO/APROVAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Carlinhos Maia elogia voz de Nirah Duarte em novo single

Cantora paraense fez parte do Estrela da Casa deste ano

04.11.25 18h28

FALECIMENTO

Irmã de Roberto Carlos, Norma Braga morre aos 90 anos, no Rio de Janeiro

Cantor perdeu os outros dois irmãos, Lauro e Carlos Alberto, nos últimos quatro anos

04.11.25 15h58

FAMOSOS

Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

Chef explicou que a vaga viralizada foi publicada em maio e que benefícios não apareceram no print divulgado nas redes sociais

04.11.25 15h43

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Após teste no SUS, Andressa Urach aparece ao lado do filho e faz revelação sobre HIV

Influenciadora compartilhou a ida ao posto de saúde com o filho e incentivou cuidados preventivos

04.11.25 22h15

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

RELATO

Influenciadora conhecida como 'Barbie humana' é encontrada morta em casa na zona oeste de SP

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros

04.11.25 18h19

CELEBRIDADES

Jessica Alves, ex-Ken Humano, realiza quinta cirurgia no rosto na Turquia

Atualmente Barbie Humana, a influenciadora brasileira já soma mais de 120 intervenções estéticas

01.11.24 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda