PL do streaming: produtoras audiovisuais pedem aprovação de projeto na Câmara
Segundo as produtoras, o texto "representa um avanço pragmático e robusto na regulamentação do Conteúdo Audiovisual por Demanda", modelo de distribuição de conteúdo dos streamings
As principais produtoras audiovisuais do País pedem em carta endereçada a líderes partidários a aprovação do projeto de lei 8889/2017, que regula as plataformas de streaming no Brasil. A proposta está na pauta da Câmara dos Deputados desta terça-feira, 4.
A carta é assinada por 96 produtoras, entre elas CineFilmes, Paris Produções, O2 e Paranoid, e manifesta apoio ao parecer do relator, deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), que apresentou um substitutivo ao projeto original.
Segundo as empresas, o texto "representa um avanço pragmático e robusto na regulamentação do Conteúdo Audiovisual por Demanda", modelo de distribuição de conteúdo dos streamings.
De acordo com as produtoras, a proposta é fruto de um "amplo processo de negociação", que "consolida pontos cruciais para o desenvolvimento e a sustentabilidade do audiovisual brasileiro". "Não aprovar este texto agora significa perder pelo menos mais dois a três anos sem a lei, perpetuando a situação atual de desequilíbrio e fazendo o jogo daqueles que preferem não regular o mercado", defende o documento.
As empresas também reforçam a importância econômica e cultural do setor. "Nossas empresas mantêm centenas de profissionais do audiovisual contratados permanentemente e, a cada produção, milhares são envolvidos. Nossas produções são as que a população brasileira conhece e gosta. Apoiar o atual texto não é uma questão ideológica. É apoiar o incremento da produção audiovisual independente do Brasil."
O texto de Dr. Luizinho estabelece que os serviços de streaming tenham uma cota de 10% de títulos de produtoras brasileiras e que as provedoras sejam incluídas como contribuintes da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine). A contribuição será cobrada como um imposto anual progressivo sobre o faturamento, com alíquota máxima de 4% para as maiores plataformas de vídeo sob demanda e 2% para os serviços de compartilhamento de conteúdo audiovisual.
As receitas devem ser destinadas para aplicações específicas, incluindo a produção de conteúdos brasileiros independentes (especialmente os destinados a crianças e adolescentes) e o apoio à pesquisa e inovação tecnológica no ecossistema audiovisual. Além disso, um mínimo de 30% deve ser destinado a produtoras brasileiras das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Confira a lista das produtoras audiovisuais que assinam a carta:
- 44 Toons
- Ale Machado
- Academia de Filmes
- Paulo Schmidt
- Bando
- Leandro HBL
- Barry Company
- Juliana Funaro
- Biônica
- Karen Castanho
- Boutique
- Gustavo Mello
- Tiago Mello
- Café Royal
- Moa Ramalho
- Camisa Listrada
- André Carreira
- Canal Azul
- Ricardo Aidar
- Casablanca
- Solange Cruz
- CineFilmes
- Fernanda Senatori
- Coitote
- Marcia Vinci
- Conspiração
- Renata Brandão
- Delicatessen Filmes
- Luciana Mattar
- Formata
- Daniela Bussoli
- Fraiha Produções
- Silvia Fraiha
- Glaz
- Mayra Lucas
- Gullane Entretenimento .
- Fabiano Gullane
- Imagem Filmes
- Marcos André Scherer
- Ink Studios
- Marily Raphul
- Indiana Produções
- Marcos Altberg
- Intro
- Simoni de Mendonça
- Lereby
- Daniel Filho
- Claudia Bejarano
- Lighthouse Produções
- Ricardo Fadel Rihan
- LC Barreto
- Paula Barreto
- Mixer Filmes
- João Daniel Tikhomiroff
- Marea Cine
- João Roni
- Maria Farinha Filmes
- Marcos Nisti
- Morena Filmes
- Mariza Leão
- Mosquito
- Leandro Henrique Bezerra Lara
- Movieart
- Paulo Dantas
- O2
- Andrea Barata Ribeiro
- Papaki
- Mario Peixoto
- Paranoid Filmes
- Egisto Betti
- Paris Produções
- Marcio Fraccaroli
- Pródigo
- Beto Gauss
- Reagent Media
- Marcos Tellechea
- RT Features
- Rodrigo Teixeira
- Saygon
- Marcelo Altschuler
- Santa Rita Filmes
- Marcelo Braga
- Sentimental
- Marcos Araújo
- Teleimage
- Patrick Siaretta
- Stone Milk
- Rodrigo Guedes
- Ultravioleta
- Carlos Guedes
- Veludo Filmes
- Marcelo Byrro
- Ventre
- João Queiroz
- Zencrane Filmes
- Claudia Natividade
