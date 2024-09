Pianista Carla Ruaro se apresenta em comunidades ribeirinhas no projeto 'Piano na Amazônia'

A pianista gaúcha Carla Ruaro realizou em 2017 o sonho de se apresentar em um barco, sobre águas da região amazônica, para comunidades ribeirinhas. Após sete anos, ela volta a trazer sua arte ao público amazônida na segunda edição do projeto “Piano na Amazônia”, que estreia na próxima segunda-feira, 23. O trajeto, que terá início em Santarém, vai passar por 15 cidades que receberão a embarcação com o instrumento. Além das apresentações, o público local poderá participar de oficinas. Ao final, no dia 18 de outubro, a expedição encerra com um concerto no Teatro Amazonas, em Manaus.

"Desta vez seguimos viagem pelo rio Amazonas, levando novamente o piano para mais comunidades ribeirinhas, apresentando músicas de grande valor cultural de compositores dos estados do Pará e Amazonas, por onde o barco vai passar. Quero que o piano seja não só um instrumento musical, mas que também tenha um impacto de transformação na vida das pessoas, assim como foi com a minha. Acho relevante levar a arte produzida na Amazônia para comunidades remotas, tão importante fonte de inspiração para muitos compositores amazônidas", diz a artista.

O Barco Regional, embarcação que será utilizada, abrigará o piano, que será içado por uma grua no convés superior. Segundo a artista, apesar de já existir um roteiro pré-definido, é possível que ocorram alterações no decorrer da viagem. Condições climáticas são alguns dos fatores que podem alterar datas ou horários das apresentações, ocasionalmente, o que é considerado desde a concepção da experiência artística.

O projeto Um Piano na Amazônia, em 2017, iniciou com uma pesquisa extensa sobre os compositores contemporâneos e a cultura da região amazônica. Aproximando-se dos ambientes nos quais se inspiram, vivem ou viveram os compositores, o projeto afirma o propósito de imersão, propondo-se à investigação das raízes dessa música. Como resultado da primeira fase, foi lançado o filme curta-metragem “Raízes - Um Piano na Amazônia”, em 2018, que conquistou prêmios no Brasil, Europa, USA e Marrocos.