Personalidades do Pará serão homenageadas com o Prêmio Ruy Barata

Uma das celebrações do centenário de nascimento do poeta Ruy Barata será o Prêmio Cultural Ruy Barata, que ocorrerá no dia 26 de maio, às 20h, no Teatro do Sesi. A organização do prêmio disponibilizou 170 lugares do teatro para o público. Os interessados podem comprar o ingresso a partir desta quarta (17). A iniciativa é da Associação de Arte, Cultura e Memória Ruy Barata, com realização da UFPA, PROEX, ICA, FAV e Fadesp.

A primeira edição do prêmio é apenas uma das manifestações de celebração do centenário, que estava marcado para ser em 2020, mas em decorrência da pandemia a celebração foi adiada. Mas além do prêmio, vai fazer parte dessa celebração um musical, um documentário e entre outras manifestações culturais como forma de homenagem.

Prêmio Ruy Barata vai homenagear personalidades do Pará (Divulgação)

O filho caçula de Ruy Barata, Tito Barata, que é o diretor geral do prêmio, diz que a premiação é uma forma de agradecer diferentes gerações que apoiaram o poeta. “A gente sabe muito bem que ninguém faz nada sozinho, por isso, a entrega das estatuetas será uma forma simbólica de agradecer e celebrar personalidades que fizeram parte da história de Ruy Barata”, destaca Tito.

A ideia do prêmio surgiu com o jornalista Euclides Farias, um pouco antes dele morrer, em 2018. “Ele ia completar 60 anos. O Euclides era um jornalista de primeira, com grande senso crítico. Era um excelente amigo e um dia estávamos conversando, ele que tinha sido ex aluno do Ruy na cadeira de Literatura Brasileira, e deu essa ideia de homenagear as personalidades políticas, artísticas, culturais e de várias outras profissões que merecem reconhecimento, entregando a essas pessoas uma estatueta do Ruy”, acrescenta Tito Barata.

A proposta do encontro é fazer um resgate de memórias afetivas da vida artística, política e cultural paraense. Tito destaca que personalidades como Bruno de Menezes, Dalcídio Jurandir e entre outros serão nomeados com o recebimento da estatueta. “Mesmo essas personalidades que não estão mais entre nós serão homenageadas, pois se tratam de pessoas que fizeram parte da história do Ruy Barata”, pontua.

Ao homenagear personalidades que foram contemporâneas, vieram antes ou depois de Ruy Barata, o prêmio reconhece que a cultura e a arte são um trabalho coletivo e contínuo, que se desenvolve ao longo do tempo e com a participação de muitas pessoas.

Além disso, a premiação incentiva a produção cultural e artística na região, ao reconhecer e valorizar o trabalho de seus artistas e intelectuais. Para as personalidades homenageadas, receber o Prêmio Ruy Barata será, portanto, uma grande honra e um reconhecimento de seu trabalho e talento.

“Ruy sempre recebeu muitas homenagens. Essa premiação é uma forma de agradecimento a tantas pessoas”, acrescenta o diretor geral. As categorias da premiação foram criadas pela Associação de Arte, Cultura e Memória Ruy Barata e nessa primeira edição não há nenhum tipo de voto popular ou algo parecido. A premiação é direta.

Mas Tito destaca que, quem sabe, nas próximas edições o prêmio passa por algumas reformulações.

Ruy Barata

Ruy Barata nasceu em Santarém, em 15 de março de 1930, e faleceu em Belém, em 14 de julho de 1979. Ele foi uma figura importante da cultura paraense e deixou um legado significativo na literatura, poesia, música, política e ativismo cultural em toda a região.

O Prêmio Ruy Barata tem uma grande importância para a cultura paraense, pois reconhece e homenageia personalidades que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento da cultura e da arte na região. Essa premiação é uma forma de celebrar as conquistas desses artistas e intelectuais e valorizar seu trabalho e legado.

“Esse prêmio se reveste em homenagens a memorias afetiva, pessoas que vieram antes ou foram da geração dele, pessoas que estão hoje fazendo arte, cultura, política, Direitos Humanos, educação. As escolhas dos nomes foram feitas a partir da associação de arte cultura e memória Ruy Barata, que existe há 5 anos e vem, desde 2020, revendo a história do poeta”, diz Tito Barata.

Serviço: As homenagens ocorrerão no dia 26 de maio, às 20h, no teatro do SESI. A programação conta com a entrega das estatuetas, exibição de vídeos e música. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 17 de maio, nas bilheterias do teatro, na Dr. Freitas, e também pela bilheteria digital.