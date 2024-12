Pelas redes sociais, Raul Gil confirma saída do SBT após 14 anos

O apresentador Raul Gil usou suas redes sociais nesta sexta-feira (6) para anunciar que está deixando o SBT após 14 anos de parceria. O "Programa Raul Gil" saiu da grade da emissora e ele encerrou o seu contrato.

"Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar que nos recebeu com tanto afeto ao longo desses anos", escreveu.

Ainda na publicação, Raul Gil afirmou que o programa é e sempre será uma "celebração da família brasileira, dos talentos do nosso país e dos valores que nos unem como sociedade". Confira os dois vídeos publicados por ele: