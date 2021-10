'Pelas mãos de Nazaré' leva sentimentos do Círio ao teatro Waldemar Henrique

A emoção do Círio de Nazaré irá tomar os palcos do Teatro Waldemar Henrique com o espetáculo "Pelas mãos de Nazaré", com dramaturgia e direção teatral de Tiago de Pinho. A história traz Maria, uma garotinha que se veste de anjo no Círio de Nossa Senhora de Nazaré para pagar uma promessa feita pela mãe pela sua saúde. O espetáculo será encenado nesta sexta, 7, e no sábado, 8, às 19h30, no palco do Teatro Waldemar Henrique produzido pela Casa de Artes Tiago de Pinho.

O espetáculo com uma equipe de 30 atores contará com uma banda ao vivo e traz as trilhas de canções do Círio com a cantora Renata del Pinho. O texto foi escrito por Tiago de Pinho para fazer uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

“Eu sempre fui devoto de Nossa Senhora e achei que deveria lhe render uma homenagem com o meu trabalho. Temos em nosso repertório de espetáculos comédias, dramas, infantis e teatro musical. Mas, faltava um espetáculo que falasse da fé em Maria e também do Círio de Nazaré essa festa que é a cara do nosso povo. Em 2017 estreamos com o teatro lotado e com uma experiência inesquecível e muito emocionante”, relembra Tiago.

A peça começa quando o caboclo Plácido encontra a imagem da santa e remonta a devoção até os dias contemporâneos. O espetáculo conta a história de Maria, uma garotinha devota que vem com sua mãe para Belém para tratar de uma doença, após perder o pai em um conflito agrário no interior do Pará.

Para retratar e entender bem o Círio, o elenco se preparou com uma série de atividades. “Uma parte do elenco já tinha vivido esse espetáculo em 2017. Outra parte chegou agora e assumiu essa responsabilidade de retratar o Círio nos palcos. A preparação envolveu workshops sobre o tema, rodas de conversa, ouvimos depoimentos de romeiros, entre outros. O cuidado maior é não retratar o Círio de forma errada ou ainda, desrespeitar Nossa Senhora de Nazaré. Por isso há todo cuidado na encenação, no texto e na forma com que os atores estão na cena”, destacou o diretor Tiago de Pinho.

O espetáculo estreou em 2017 no teatro Margarida Schivasappa (Centur). Em 2021, com a impossibilidade de realizar o Círio devido a pandemia de covid-19, o espetáculo promete envolver, emocionar e transportar o público para a atmosfera da maior procissão religiosa católica da América Latina.

Pela primeira vez a atriz Graciane Gonçalves, de 32 anos, interpretará a Mãe de Jesus – Maria de Nazaré. A jovem estuda teatro desde 2015 pelo Grupo de Teatro Atores, a partir de 2017 integrou a Casa de Artes Tiago de Pinho com o espetáculo "O Cortiço" e com o musical "Os Miseráveis".

Graciane, que tem orgulho de dizer ser uma mulher preta, tem recebido muitos elogios pela representatividade no papel. “Foi muito especial, me senti honrada! Foi um dos maiores presentes que já ganhei do Tiago dentre os muitos que já recebi dele”, revela.

“Eu fiquei extremamente contente que as pessoas ficaram felizes ao se sentirem representadas quando viram minha imagem como Nossa Senhora de Nazaré. Eu sou uma mulher preta. Quando recebi comentários de outras pessoas pretas também fiquei muito feliz. Esse é um dos objetivos nossos, enquanto Casa de Artes e do Tiago como diretor também queremos que as pessoas se sintam representadas. A gente quer as pessoas sejam incluídas”, assegura.

Mesmo que pareça ser um papel mais fácil, o envolvimento sentimental é justamente o que pode atrapalhar uma boa interpretação de Graciane. A moça precisa controlar as emoções em cima do palco. Apesar de todo o profissionalismo, há momentos em que a emoção toma conta de Graciane.

“A maior dificuldade de interpretar Nossa Senhora de Nazaré, como paraense, é não trazer as memórias afetivas para o palco com ela. Eu me emociono muito fácil. Tem coisas muito comuns como o almoço do Círio, as músicas que me trazem muitas lembranças. Minha mãe cantava para mim em um período que tivemos muita dificuldade, que fiquei internada, eu não consigo não me emocionar, porque lembra muito da minha mãe, meus avôs, minha avó paterna também”,

O diretor Tiago de Pinho acredita que apresentar o espetáculo neste ano ajuda a superar às dificuldades no último ano. “É com muita emoção minha e do elenco que estamos neste ano, após tantas situações difíceis que passamos na pandemia, fazendo esse espetáculo. É muito representativo, pois também estamos sem o Círio e suas procissões oficiais. Nos ensaios o clima é de muita emoção!”, conta.

O Teatro Waldemar Henrique tem lotação máxima de 100 pessoas. Os ingressos custam R$ 25, e todos deverão utilizar máscara e respeitar o distanciamento social. Também será obrigatório apresentar carteirinha de vacinação com pelo menos uma dose de qualquer imunizante contra a Covid-19.

Agende-se:

Espetáculo "Pelas mãos de Nazaré"

Data: 7 e 8 de outubro, às 19h.

Local: Teatro Waldemar Henrique

Venda de ingressos: R$ 25,00 venda física já Esmalteria Gata Pintada (Pátio Belém) ou virtualmente no site da Sympla.