Pedro Sampaio comenta ‘meu casal’ em video de Gkay com Rezende

Na tarde desta sexta-feira, 11, a humorista Gessika Kayane compartilhou nas redes sociais o post de uma brincadeira com o Youtuber Rezende. O vídeo envolve uma trend famosa do TikTok, mas Gkay surpreendeu Rezende com um beijinho no final.

Na legenda da publicação, a humorista escreveu “Trolei o Rezende e olha no que deu”.

Nos comentários da publicação, Pedro Sampaio, ex-affair da moça, se pronunciou escrevendo “Meu casal”. Gkay rebateu: "Já foi a sua vez". Os seguidores logo perceberam os comentários e entraram na vibe. "Vitão tá diferente", disse uma. "Kkkk eu tô gritando", se divertiu outra.