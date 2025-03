PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Zelensky pede à UE que mantenha a pressão sobre a Rússia

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

BRUXELAS:

Zelensky pede à UE que mantenha a pressão sobre a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu nesta quinta-feira (20) à União Europeia que mantenha a pressão sobre a Rússia, coincidindo com uma reunião de comandos militares de cerca de trinta países em Londres para debater como apoiar a paz caso uma trégua seja estabelecida.

UE defesa diplomacia cúpula Ucrânia EUA Rússia

LONDRES:

Comandantes militares de 30 países se reúnem no Reino Unido para falar sobre a situação da Ucrânia

Os comandantes do Estado-Maior de quase 30 países dispostos a garantir a segurança da Ucrânia se reúnem nesta quinta-feira (20) no Reino Unido para falar sobre um eventual plano de manutenção da paz, caso uma trégua seja estabelecida como a Rússia.

Ucrânia conflito Rússia diplomacia França GB

BRUXELAS:

Países da UE retomam debate sobre empréstimos conjuntos para reforçar sua defesa e segurança

Os dirigentes da UE iniciaram nesta quinta-feira (20) uma cúpula para abordar a defesa e a segurança do bloco após a reviravolta política de Donald Trump, enquanto cresce o debate sobre uma dívida comum para financiar essa iniciativa.

UE diplomacia cúpula política economia defesa

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Paz prometida por Trump recebe banho de água fria e as guerras continuam

O presidente americano, Donald Trump, começou seu segundo mandato prometendo ser um pacificador. Dois meses depois, no entanto, Israel relançou uma ofensiva em Gaza, as forças americanas atacaram o Iêmen e a Ucrânia e a Rússia continuaram em guerra, apesar da mediação republicana.

Palestinos diplomacia Israel Trump

OTTAWA:

Novo premiê canadense convocará eleições antecipadas para 28 de abril

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciará no domingo a convocação para as eleições parlamentares de 28 de abril, com uma campanha de pouco mais de quatro semanas que promete se concentrar nas ameaças do presidente americano, Donald Trump.

Canadá governo política eleições EUA comércio economia diplomacia partidos

LIMA:

Pouca água: a situação diária de milhares de peruanos em Lima

"Estamos com dores de estômago e enxaquecas. Há larvas no fundo do tanque", diz a decepcionada Catalina Ñaupa, de 59 anos, moradora do bairro pobre de San Juan de Miraflores, no sul de Lima, que recebe água através de caminhões pipa uma vez por semana.

Peru clima pobreza meio ambiente água

TIPUANI, Bolívia:

Corrida do ouro e clima afundam povoado da Bolívia

Móveis e carros afundados pairam sobre as águas verdes que inundam Tipuani há dois meses, um povoado minerador a 12 horas de La Paz. Cada dia, a balsa improvisada de Rafal Quispe navega nesta paisagem de abandono e desolação.

inundações clima meio ambiente minas água Bolívia

-- EUROPA

HELSINQUE:

Finlândia segue na liderança do ranking de países mais felizes do mundo

A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo oitavo ano consecutivo, segundo o relatório anual sobre a felicidade elaborado com apoio da ONU e publicado nesta quinta-feira (20).

Finlândia EUA ONU política

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Hamas dispara foguetes contra Tel Aviv em resposta a bombardeios mortais de Israel em Gaza

O Hamas afirmou que lançou foguetes contra Tel Aviv nesta quinta-feira (20) em resposta ao crescente número de civis palestinos mortos após a retomada das operações militares de Israel em Gaza esta semana.

Israel conflito palestinos diplomacia manifestação

-- ÁSIA

Japão recorda o 30º aniversário do ataque com gás sarin no metrô de Tóquio

O Japão recorda nesta quinta-feira (20) o 30º aniversário do ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, um massacre orquestrado pela seita Aum que deixou 14 mortos e mais de 5.800 feridos.

Japão religião ataque

-- ÁFRICA

ABIDJAN:

Sucesso mundial de Aboudia, pintor das 'crianças de rua'

Com suas pinturas de crianças de rua da Costa do Marfim, Aboudia levou sua rebeldia adolescente ao auge, tornando-se um dos artistas mais vendidos do mundo.

CostaMarfim pintura arte

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Festival Cinélatino destaca produção indígena e homenageia Karim Aïnouz

O Cinélatino, festival de cinema latino-americano em Toulouse, começa nesta sexta-feira com 11 longas-metragens em competição, um olhar para autores indígenas e uma homenagem a um dos diretores mais conhecidos da região, o brasileiro Karim Aïnouz.

Brasil Festival AmLat cinema

PARIS:

Meta lança assistente de IA generativa na UE

O grupo americano Meta lança nesta quinta-feira (20) na União Europeia seu assistente de Inteligência Artificial (IA) generativa, Meta AI, que será oferecido progressivamente em todos os seus aplicativos (Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp), mais de um ano após o lançamento nos Estados Unidos

UE IA empresas internet

PARQUE NACIONAL DO MONTE QUÊNIA:

Geleiras desaparecem no monte Quênia

Charles Kibaki Muchiri acompanha com seus dedos a água que corre pela superfície da geleira Lewis, uma imagem que reflete o desaparecimento das massas frias sobre os cumes africanos há milhares de anos.

Quênia clima meio ambiente

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

BRASÍLIA:

Acompanhamento da partida entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026

-- COI ELEIÇÕES

COSTA NAVARINO:

Kirsty Coventry é eleita nova presidente do Comitê Olímpico Internacional

A ex-nadadora zimbabuana Kirsty Coventry será a primeira mulher presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), depois de ter sido eleita nesta quinta-feira (20), ao término da 144ª Sessão do organismo em Costa Navarino, na Grécia.

eleições 2025 COI Oly

