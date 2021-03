Paulo Chaves segue internado em estado grave

O ex-secretário de Cultura, Paulo Chaves, segue internado no Hospital da Beneficente Portuguesa, com quadro grave. Chaves chegou a ter uma parada cardíaca, foi reanimado, mas segue exigindo cuidados.

Paulo Chaves Fernandes comandou a Secretaria de Cultura nos governos de Almir Gabriel e Simão Jatene, somando 20 anos. Durante oito anos ocupou a pasta no governo de Almir Gabriel e na sequência permaneceu no cargo no governo Jatene. Nesse período, foi responsável por grandes obras do governo na capital paraense, entre elas a Estação das Docas, o complexo Feliz Lusitânia e o Hangar, transformado em centro de convenções. Foi responsável também pelas obras do novo parque do Utinga.

Em 17 de dezembro de 2018, deixou a Secretaria de Estado de Cultura. Segundo fontes do governo, na época, Chaves antecipou a saída porque considerou que não tinha mais nenhuma tarefa para cumprir na reta final do governo Jatene.