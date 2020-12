Paulinho, do Roupa Nova, morre em decorrência da covid-19 aos 68 anos

Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira (14). O músico estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular no Rio de Janeiro. Paulinho estava internado desde novembro com covid-19. A morte foi confirmada pela assessoria da banda à GloboNews.

Ele tratou de um linfoma em setembro deste ano passando por um transplante de medula óssea, mas depois precisou ser internado novamente, em novembro, mas para tratar a covid-19.

O perfil do Roupa Nova no Instagram publicou uma homenagem ao músico. "As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu", disse a legenda da foto do cantor em preto e branco.

Nesta segunda, em uma postagem nas redes sociais, a banda havia informado que o quadro de saúde dele era delicado.