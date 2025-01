Patti Smith desmaia durante show e sai do palco em cadeira de rodas

A cantora e compositora norte-americana Patti Smith desmaiou durante um show que fazia na noite desta quarta-feira (29/1), no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, com o grupo Soundwalk Collective. Após o incidente, ela precisou ser retirada do local.

Fãs que acompanhavam a performance relataram que após meia hora do início do show, Patti simplesmente desabou no chão, ao ponto de bater a cabeça, e foi imediatamente amparada pelos colegas de palco. A apresentação precisou ser interrompida.

Quinze minutos depois ela voltou ao palco, já em uma cadeira de rodas. Diante do público, a cantora, de 78 anos, pediu desculpas e revelou que, embora o médico tivesse recomendado o fim do show, ela ainda cantaria uma música. Patti revelou que estava doente e chegou a se emocionar ao falar sobre o que havia se passado minutos antes.

"Olá a todos, sinto muito, e estou ansiosa para estar aqui, este é um país tão lindo e uma cidade maravilhosa, mas eu sempre pensei, e penso ainda mais agora, que o mais belo aqui são as pessoas. Vocês foram tão pacientes, e infelizmente eu adoeci, e o médico disse que eu não posso continuar, então teremos que resolver algo, e eu me sinto muito mal, mas eu gostaria de cantar uma pequena canção que eu consigo cantar, então eu vou, e espero, por favor me perdoem, então esta pequena canção é uma canção sobre as provações pelas quais passamos, mas também é sobre grande esperança, e eu quero cantá-la para vocês com muita gratidão",

Sob aplausos, Patti prosseguiu com a apresentação e cantou não uma, mas, duas músicas: "Wing", à capella, e "Because The Night", com a ajuda do público.