Patrocinadora do 'BBB', Rexona reconhece racismo e se desculpa por associar Aline a mau cheiro

A Rexona, marca de desodorantes que patrocina o programa Big Brother Brasil 25, se desculpou com a participante Aline, que é negra, após associá-la ao mau cheiro em uma postagem no X, o antigo Twitter. A publicação foi classificada como racista por parte dos usuários da rede social.

Na ação de marketing, veiculada no dia 18 de março deste ano, a Rexona fez uma montagem com Aline segurando um desodorante na mão. "A Aline sabe que pode contar com a proteção que muda tudo de Rexona Clinical. Por isso, ela tá pronta pra enfrentar todas as tensões sem suor e mau odor", dizia a legenda.

Ao associar uma mulher negra ao mau cheiro, a marca foi apontada como racista na internet.

"Pedimos desculpas pela publicação e reforçamos o compromisso inegociável com a agenda antirracista", escreveu a Rexona em suas redes sociais na terça-feira, 25.

A publicação polêmica foi apagada do perfil da marca. "Estamos na contínua caminhada de aprendizagem, ouvindo a sociedade e suportados por consultorias especializadas, para promover uma transformação significativa nas nossas práticas internas", escreveu a marca em comunicado.

E finalizou: "Isso significa revisitar os processos da marca, da criação à produção e veiculação de conteúdos. Mesmo!"

Apesar das desculpas, o posicionamento da Rexona ainda foi bastante criticado na rede social. Para muitos fãs de Aline, a demora de quase uma semana para pedir desculpas foi muito longa.

Na terça-feira, 25, Aline foi a décima eliminada do BBB 25 com 51,73% dos votos.

A sister disputou o Paredão com Maike e Diego Hypolito, que receberam 47,34% e 0,93%, respectivamente.

O Paredão ultrapassou 200 milhões de votos e foi o recorde do BBB 25.