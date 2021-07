Passagem Pedreirinha, no Guamá, recebe programação especial

O bairro do Guamá vai receber uma série de atividades culturais e educativas até 2022. O Projeto chamado de “Passagem Pedreirinha: Pluralidade Cultural” surge mostrar para toda a cidade a tradição cultural do bairro do Guamá, muito além da visão periférica. O evento será transmitido ao vivo pelo Youtube a partir de 20h, desta quarta-feira, 28. O acesso é gratuito.

Hoje, o projeto realiza um bate-papo que mostra o que tem de especial a Passagem Pedreirinha, que concentra tantas manifestações de cultura popular, que vai de escola de samba a boi-bumbá.

Serão mais de 20 atividades que vão fazer o resgate de manifestações populares esquecidas no bairro até a formação musical de crianças e adolescentes em situação vulnerável.

Durante oito meses, o Nação Ogan, uma parceria de produtores culturais e fazedores de cultura da Passagem vão realizar 10 palestras, oito shows em formatos de live, 10 oficinas, cinco clipes, um documentário e o primeiro álbum da banda Nação Ogan.

“A gente vê jornais mostrando as coisas ruins, muito dificilmente se mostra coisas boas que acontecem no Guamá. Então, um dos maiores intuitos que a gente tem com o projeto é mostrar que a Pedreirinha e que o Guamá têm cultura e tem amor, tem educação, tem um colorido e cada cor é uma coisa boa, um movimento cultural, uma atividade positiva que rola dentro do Guamá que não é propagada”, conta a fundadora e produtora cultural do projeto, Suellen Ferro, uma das “crias” da tradição cultural da Passagem Pedreirinha.

Em formato de programa de TV, o bate-papo vai contextualizar a história do projeto e da banda Nação Ogan, desde a imersão musical e cultural realizada em Peixinhos, na periferia de Olinda (PE), até a parceria firmada com a escola Bole-Bole, que abraçou a banda e cedeu espaço para realização de oficinas e ensaios.

Os fundadores do Nação Ogan, Suellen Ferro e Dayvid Campos, irão narrar essa história, junto de convidados da comunidade, moradores e integrantes do projeto, e dos Mestres Maia, Rick e Toca Ogan, integrantes do projeto-mãe “Nação Ogan” de Pernambuco.

De julho até o início de 2022, todo mês, uma série de atividades culturais, educacionais e formativas vão marcar o calendário do Projeto Nação Ogan, que tem como objetivo o resgate de manifestações culturais populares do Guamá, especificamente da Passagem Pedreirinha, um lugar símbolo de cultura no bairro.

O projeto foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear).

Sobre a Pedreirinha

A Passagem Pedreirinha, entre a Avenida José Bonifácio e a Travessa Barão de Mamoré, é um pico cultural do bairro mais populoso de Belém, abrigando uma das escolas de samba mais tradicionais da cidade, a Bole-Bole, além do Boi Malhadinho, o primeiro terreiro de Mina da capital paraense, o bloco de carnaval “Mexe Mexe”, quadrilhas juninas e diversas manifestações culturais de tradição na cidade, como a Festividade de São Pedro e São Paulo, realizada há mais de 60 anos no local.