'Parece que ele sabia', diz Déa, mãe de Paulo Gustavo, sobre o filho ter sentido que iria morrer

O documentário "Filho da Mãe", que retrata o último trabalho do ator Paulo Gustavo, falecido em 2021 em decorrência da Covid-19, estreou na última sexta-feira, 16, e em coletiva de imprensa a mãe do ator, Déa Lúcia falou que de certa forma o filho pressentiu que iria morrer. “O tempo todo ele falava em morte. Parece que ele sabia que isso ia acontecer. Tudo tinha que ser muito corrido, fazer tudo depressa e ele era desse jeito”, disse ela, segundo a reportagem do Correio Brasiliense.

Ao longo de quase 2 horas de documentário, que apresenta o último show de Paulo Gustavo com Déa e mescla histórias de bastidores e depoimentos de seus amigos e celebridades, o que era para ser uma homenagem a sua mãe - pois assim teria sido pensado esse produto audiovisual - virou uma homenagem ao próprio Paulo.

O médico dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo, disse em entrevista que Paulo Gustavo temia a morte da mãe e, por isso, gostaria de homenageá-la. Segundo a reportagem do Correio, a diretora do filme e amiga pessoal de Paulo, Susana Garcia, disse que era uma maneira do artista homenagear mais uma vez a mãe.“Ele tinha essa preocupação de fazer homenagem à mãe. E ele falava: ‘Essa aqui vai ser provavelmente a última grande alegria profissional da minha mãe’. E, na verdade, foi a última alegria profissional dele”, finalizou.

O "Filho da Mãe" está disponível na Prime Video e já é o título mais assistido da plataforma, no Brasil.