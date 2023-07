Paraense Viny Cantor vence concurso musical lançado pelo Sua Música e Kwai

O paraense Vinicio Franklin, mais conhecido como Viny Cantor, venceu o concurso Talento São João, promovido pela plataforma de vídeos Kwai, em parceria com o site “Sua Música”. A final entre os cinco participantes contou com uma votação aberta no aplicativo e na plataforma do Sua Música para o público escolher o grande vencedor.

Viny Cantor foi uma das 13.500 pessoas que se inscreveram pelo Kwai e que somente na plataforma recebeu mais de 193 mil votos. Ao todo foram mais de 29 mil inscritos e mais de 400 mil votos computados nessa competição que está em sua terceira edição e já teve entre os participantes o cantor João Gomes, que, na ocasião, conquistou o segundo lugar.

Para o cantor, natural de Santarém, o concurso era mais uma oportunidade de fazer seu sonho dar certo, por isso, não conseguiu segurar a ansiedade ao longo da competição. Com a vitória, o artista ganhou a gravação do seu primeiro álbum e clipe musical produzidos e distribuídos pelo Sua Música Digital, além de ter seu novo disco promovido dentro do Kwai.

O talento do jovem foi descoberto cedo, após uma brincadeira no karaokê com os primos na casa da avó, ele não desistiu mais do meio musical. Desde então, foi uma longa e difícil jornada até chegar a um dos maiores momentos da sua carreira. Como toda boa história de sucesso, Viny passou por algumas reviravoltas ao longo da sua trajetória. Quando começou a tocar e cantar em festas no interior da sua cidade natal, foi surpreendido pela pandemia de covid-19.

“Eu e minha esposa já estávamos morando juntos, tínhamos comprado uma casa e, depois de um tempo, quando tudo parecia ter se resolvido, compramos uma moto também. Com a pandemia, não tinham mais festas, então, não tinham trabalhos, e aí apertou um pouco nossa situação”, explicou.

Em busca de uma solução rápida, do final de 2020 até abril de 2021, Viny começou a atuar como entregador de comida no período da manhã e da noite. O artista comentou que foi nesse tempo que ele pensou em desistir. “A música é algo que está no meu sangue, eu sentia muita falta de tocar meu teclado. Teve um dia que fui fazer uma entrega e estava chovendo muito, deu tudo errado, cheguei em casa e desabei”, confessou.

Com as dificuldades enfrentadas, obstáculos vencidos e conquistas alcançadas, Viny não tem dúvidas ao revelar que ele mesmo é a sua maior inspiração. “Meu caso é muito incomum, mas devido a toda a minha história e tudo que já passei, que foi bastante sofrido, eu me admiro muito. Eu tenho uma admiração por outros artistas do piseiro, mas eu sou minha maior inspiração exatamente por tudo que já consegui e batalhei”, concluiu o artista.

