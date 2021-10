Paraense vence o Miss Brasil Terra, em Manaus, no Amazonas

A estudante de Educação Física paraense, Cássia Adriane Araújo, de 21 anos, a Miss Pará Terra 2021, conquistou os jurados e foi a vencedora do Miss Brasil Terra 2021, realizado na noite desta quinta-feira (30), em Manaus, no Amazonas. Agora, a paraense tem a missão de representar o Brasil no Miss Earth, um dos principais concursos de beleza do planeta, que tem como missão a causa ambiental.

"Agradeço primeira a Deus, depois a todas as pessoas que me apoiaram e ajudaram nessa caminhada. Estava me preparando há quase dois e me sinto realizada, agora o foco é o Miss Earth, quero trazer mais esse título para nosso Brasil”, diase Cássia, que recebeu a faixa e a coroa das mãos da Miss Brasil Terra 2020, Thais Bergamini.

Com 1.76 de altura, Cássia conta que foi descoberta quando jogava basquete na universidade, ainda em 2018. Neste mesmo ano, ela foi vice-campeã de outro concurso de beleza nacional. "Me convidaram para participar de concursos de beleza e eu nunca havia imaginado isso. Hoje sou apaixonada, porque a miss tem uma missão importante no mundo, que é a de usar sua imagem e passar mensagens positivas. Já o esporte, me ajuda no equilíbrio e disciplina", completa ela, que também trabalha como modelo em Belém.

Para ser a campeã, a miss paraense disputou o título de beleza com outras 20 jovens do país, que competiram em trajes biquíni, gala, além de responder a questionamentos dos jurados sobre temas da atualidade, principalmente meio ambiente, a causa do concurso. O segundo lugar ficou com a representante da Bahia e o terceiro lugar foi para Minas Gerais. “Agora vou intensificar o inglês, a preparação física e emocional para realizar um ótimo concurso nas Filipinas. A Miss Earth viaja pelo mundo divulgando a causa ambiental , a preservação do meio ambiente e principalmente a sustentabilidade”, completou ela, que levou o carimbó como traje típico para o concurso.

A Miss Brasil Terra representa o País no Miss Earth, que é realizado todos os anos nas Filipinas, e é considerado um dos principais concursos de beleza do planeta. Em 2017, a também paraense Yasmin Engelke, recebeu o título nacional, e representou o Brasil no concurso internacional. No Pará, o concurso é coordenado por Ernesto Dias, Bruno Magno e Lucas Camisão.