Paraense Erika Macedo é finalista em reality show manauara

A paraense Erika Macedo é uma das três finalistas da 9ª edição do programa “A Bordo - O Reality”, da canal de TV de Manaus A Crítica. Ela disputa o título de campeã com Ana Paula e Sandy Brasil, e o episódio final vai ao ar nesta quarta-feira (23), às 20h30. A vencedora é eleita por voto popular, pelo site abordooreality.com.br. O grande prêmio é de R$ 30 mil.

A representante paraense no concurso carrega uma história em outros concursos. Em 2014, ela representou a Associação dos Funcionários do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no Rainha das Rainhas. Erika também passou por outros concursos de beleza, e já desfilou na Escola Grande Família, em 2018.

Nas redes sociais, Erika possui atualmente mais de 60 mil seguidores somente no Instagram. Criadora de conteúdo digital, modelo de passarela e fotográfica, ela traz no currículo uma série de trabalhos com marcas paraenses.

REALITY - A temporada atual de “A Bordo” iniciou em novembro. O programa, antes “Peladão A Bordo”, atualizou o nome recentemente. No reality, quatorze candidatas ficam confinadas em um iate de luxo, às margens do Rio Negro, no Amazonas. A vencedora leva o título de Rainha do Peladão.

O programa é realizado desde 2012, e reúne representantes dos times que competem no maior campeonato de peladas do mundo, o Peladão. As participantes competem em provas de beleza e comportamento, e isso quer dizer que nem só de beleza se faz uma vencedora do prêmio.

Em 2020, o programa ganhou uma novidade: duas participantes de fora do Amazonas. Estas foram Erika Castro, do Pará; e Babi Montello, do Rio de Janeiro.

Durante o programa, as competidoras passaram por uma série de provas classificatórias, que semanalmente definiam uma campeã, e selecionavam três para a eliminação A eliminada de cada semana era eleita por voto popular.

As candidatas passaram por exames para detectar infecção por coronavírus, antes de serem confinadas no programa. A vencedora do título de Rainha do Peladão, e do prêmio de R$ 30 mil, será conhecida nesta quarta-feira (23), às 20h30 (horário de Manaus). Todos os episódios também estão disponíveis no YouTube.