Paraense é um dos vencedores do Prêmio Sesc de Literatura

O escritor paraense Pedro Augusto Baía é um dos vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2022. Com a obra "Corpos benzidos em metal pesado" ele foi selecionado na categoria conto. O resultado do prêmio foi divulgado na última sexta (20) e se trata de um dos mais importantes do país na distinção de escritores inéditos.

Além do paraense, a gaúcha Taiane Santi Martins também foi vencedora com o romance ``Mikaia''. O Prêmio visa projetar escritores das mais distintas regiões do país. Os livros dos dois vencedores serão lançados em novembro pela editora Record, parceira do Prêmio Sesc desde a sua criação.

Corpos benzidos em metal pesado foi concebido ao longo dos últimos quatro anos, em um processo de reescrita e constante reflexão do autor. O livro de contos reflete os seus sentimentos e percepções diante da devastação ambiental, política, de direitos e de afetos.

Nestes contos, Pedro tenta descrever um mosaico de geografias, povos, sentimentos e experiências que denunciam as violências, invasões e destruições no Norte do Brasil e aos corpos que lá residem. E que, neste processo de devastação, resiste uma voz, um grito, uma reza ancestral da natureza, um pedido de socorro transmutado neste livro. A comissão final que selecionou a obra foi composta pelos escritores Natalia Borges Polesso e Paulo Scott.

Para Pedro, ganhar o Prêmio Sesc de Literatura, enquanto escritor estreante e residente em um município no Norte do Brasil, é um reconhecimento máximo. “Acredito que irá potencializar o meu percurso literário e, sem dúvida alguma, de outros autores iniciantes”.

O paraense Pedro Augusto Baía, 35 anos, é analista judiciário (psicólogo) no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com Doutorado em Psicologia Forense na Universidade de Coimbra. Nascido no município de Abaetetuba (PA), tem fascínio pela leitura e escrita desde a infância.

“Comecei lendo livros escritos e publicados por autores independentes de minha cidade, em que o imaginário, a fauna, a flora e povos amazônicos são exaltados. A arte da escrita permaneceu comigo ao longo dos anos, amadurecendo. No ano de 2017, tive um conto premiado em um concurso regional promovido pelo TJ Pará, ocasião na qual finalmente passei a escrever com mais frequência”, relembra.

Neste ano, o Prêmio Sesc de Literatura recebeu a inscrição de 1.632 livros, sendo 844 em Conto e 788 em Romance. As regiões Sul-Sudeste registraram o maior número de inscritos, liderados pelo estado de São Paulo.

“Pela primeira vez, em 19 anos, a categoria Conto recebeu mais obras que Romance. E o balanço de todas as edições do Prêmio nos traz uma grande curiosidade: alcançamos a marca de quatro vencedores dos estados do Pará e Rio Grande do Sul, cada um, mostrando a força da nova literatura destas regiões”, destaca Henrique Rodrigues, analista de Literatura do Departamento Nacional do Sesc.

Sobre o Prêmio:

O Prêmio Sesc de Literatura impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e enriquece a cultura nacional. Em sua 19ª edição, se tornou uma das mais importantes premiações do país, sendo hoje considerado referência por críticos literários, escritores brasileiros e visto como grande porta de entrada para o mercado editorial no Brasil.

Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, o que contribui para a credibilidade e a visibilidade do projeto, pois insere os livros na cadeia produtiva do mercado livreiro. O lançamento dos novos títulos será no final do ano, com tiragem inicial de, no mínimo, 2,5 mil exemplares. Desde a sua criação em 2003, mais de 20 mil obras foram inscritas e 33 novos autores foram revelados.