Paraense de 15 anos constrói bateria com latas e sonha em ser músico profissional; assista

Até onde uma pessoa talentosa pode chegar se receber incentivo? Para responder essa pergunta, perfis nas redes sociais pediram ajuda para Daniel Pinheiro, um jovem músico de Augusto Corrêa, no litoral nordeste paraense, que usou a criatividade para driblar as adversidades e viver sua paixão pela música. O menino de 15 anos construiu sua própria bateria, usando caixas de papelão, pedaços de madeira e latas de leite.

"Esse é o Daniel Pinheiro, 15 anos, ele está no nono ano do ensino fundamental e ama música, construiu sozinho essa bateria em 2 dias de muito trabalho, filho de pedreiro e mãe revendedora cosméticos e com um futuro brilhante pela frente. O sonho dele é ter uma bateria, será que a gente consegue realizar esse sonho? Ele toca piano, cavaquinho, violão e bateria. Vai voar longe se conseguir apoio e ajuda", disse a publicação no Instagram do Projeto "Pará Solídário", que foi até a casa do rapaz para vê-lo tocar o instrumento.

"Ah, ele sempre amou música. Quando ele era menor e voltava da escola, ele já montava banda: pegava tampa de panela, começava a batucar. Depois que ele foi crescendo, começou a tocar na igreja", disse a senhora Marinês, mãe de Daniel, cheia de orgulho.

O rapaz conta que foi na igreja que a paixão pela música foi estimulada, e apesar de ter tido acesso poucas vezes a uma bateria de verdade, já foi o suficiente para "tirar um som" em seu instrumento improvisado. "Algumas vezes quando acabava o culto, eu treinava. Aí eu montei essa aqui rápido mesmo, com caixa, lata, coroa de bicicleta, e usei umas varetas pra fazer as baquetas", contou.

Com sua aptidão natural, Daniel conta que tem facilidade para tocar os instrumentos, e só não dominou o violino ainda porque perdeu o instrutor. "Eu toco mesmo violão e teclado, o resto eu ainda estou aprendendo. Tava tocando violino, mas meu professor teve que mudar de cidade aí eu parei mais. Meu sonho é ser músico profissional, tocar em bandas grandes", falou o jovem artista.

Quem tiver interesse em ajudar Daniel a conseguir alcançar esse sonho, pode entrar em contato com os pais do garoto pelo contato 91 98751-4521.