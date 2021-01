Pai de Manu Gavassi dá indireta em post e web aponta Fiuk

Zé Luiz, o pai de Manu Gavassi, do “Big Brother Brasil 20”, fez um post com uma indireta, sem citar nomes. Internautas apontaram que foi uma cutucada em Fiuk, participante do “BBB21”. Isso porque a publicação foi depois que João Vicente também mandou uma indireta ao filho de Fábio Jr .

A sorte das pessoas “não legais” de verdade é q o brasileiro é fácimmm de ser enganado. 🤪 — Zé Luiz (@zeluizlhesdiz) January 30, 2021

Alguns internautas apontaram que Manu já teve um breve envolvimento com o artista, em 2014.

Após as especulações, Zé brincou que os internautas têm uma imaginação fértil.