Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Pai de João Lima publica pedido de desculpas para a nora, que foi agredida pelo cantor

Estadão Conteúdo

O deputado estadual da Paraíba Cecílio Lima, mais conhecido como "Cicinho", pai do cantor João Lima, publicou na última segunda-feira, 26, uma carta aberta em que pede perdão à nora, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante, e aos pais dela. A manifestação ocorre após o parlamentar acompanhar o filho à delegacia, onde o cantor se apresentou à polícia após a expedição de um mandado de prisão preventiva por denúncias de violência doméstica.

Logo no início do texto, Cicinho faz questão de afastar o caráter institucional da publicação. "Isso não é uma nota. É uma mensagem que transborda dor e tristeza", escreveu. Em seguida, destacou que aguardou o momento de exercer aquilo que chamou de "papel de pai", ao entregar o filho às autoridades para que responda pelos atos cometidos.

Repúdio

Na carta, o deputado afirma não compactuar com a conduta do filho. "Meu posicionamento é claro e firme: repúdio. Repúdio a todo ato de violência doméstica. Repúdio a todo sofrimento que meu filho tenha lhe causado", declarou, repetindo a palavra como forma de enfatizar sua posição.

Ao se dirigir diretamente à nora, Cicinho reforça a proximidade afetiva com Raphaella e reconhece a gravidade da situação. "Nenhuma mulher merece tamanha exposição e dor. Estou com você", escreveu, acrescentando que o sofrimento da família também passa pela dor da vítima.

Perdão à família da vítima

Em um dos trechos da mensagem, o parlamentar diferencia pedido de desculpas e pedido de perdão ao falar com os pais de Raphaella. "À mãe e ao pai de Raphaella, não pedimos desculpas, pedimos perdão. Perdão do coração", afirmou, dizendo falar como pai de uma mulher da mesma idade da influenciadora.

"A responsabilidade pelo ato é individual, mas a dor e o arrependimento não, é de todos nós", completou. A carta é encerrada com um apelo por justiça e por cura emocional: "Que Deus faça valer sua justiça e traga cura aos corações".

Entenda o caso

João Lima é investigado após Raphaella Brilhante registrar denúncias de agressões físicas e psicológicas sofridas ao longo do relacionamento. Segundo o relato da vítima, o ciclo de violência teria começado com controle da rotina, ciúme excessivo e restrições à liberdade, evoluindo para agressões físicas após o casamento, celebrado em novembro de 2025.

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva no domingo, 25. Na manhã seguinte, o cantor se apresentou à polícia e, após prestar depoimento, foi transferido para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, o Presídio do Roger, em João Pessoa (PB).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/JOÃO LIMA/PRISÃO/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Pai

carta
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LUTO

Morre arquiteto e artista plástico paraense, Ruma de Albuquerque, aos 70 anos

Paraense tinha uma vida dedicada as artes, ele deixa um legado em exposições e acervos no Brasil e no exterior

28.01.26 10h19

PRÉ-MOTINS

Giovanna Pitel participa de debate sobre amazofuturismo em evento gratuito na capital paraense

O Pré-Motins uma iniciativa realizada em parceria entre o Festival Psica e o Negritudes Globo para valorizar as narrativas pretas e periféricas da Amazônia

28.01.26 8h00

CONQUISTA

Gaby Amarantos vence APCA 2025 com Rock Doido e leva prêmio de Melhor Álbum do Ano

Rock Doido, o quinto disco de estúdio de cantora, e possui 22 faixas curtas e frenéticas

27.01.26 13h22

NOVIDADES

Antonela Braga de mudança para o Pará? Mãe da influenciadora explica o assunto

Influenciadora, que soma mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, se tornou conhecida do grande público após treta teen com ex-nora de Angélica e Luciano Huck

27.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUSA DA GRANDE RIO

VÍDEO: Alane Dias usa look feito com cola quente em ensaio da Grande Rio

Musa da Acadêmicos do Grande Rio apostou em figurino conceitual inspirado no Manguebeat durante ensaio em Duque de Caxias

28.01.26 0h08

agressor de mulher

'Eu estou aqui. Perdão a todo mundo', diz o cantor João Lima ao ser preso após agredir a esposa

Nas imagens divulgadas pela vítima, João Lima aparece segurando Raphaella, desferindo tapas e, em seguida, imobilizando a vítima

27.01.26 13h03

PRÉ-MOTINS

Giovanna Pitel participa de debate sobre amazofuturismo em evento gratuito na capital paraense

O Pré-Motins uma iniciativa realizada em parceria entre o Festival Psica e o Negritudes Globo para valorizar as narrativas pretas e periféricas da Amazônia

28.01.26 8h00

PAREDÃO

Quem saiu do BBB 26? Matheus é o segundo eliminado com 79,48% dos votos

Brother foi o segundo a deixar o reality e disputava o Paredão com Brígido e Leandro

27.01.26 22h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda