Pai de João Lima publica pedido de desculpas para a nora, que foi agredida pelo cantor

O deputado estadual da Paraíba Cecílio Lima, mais conhecido como "Cicinho", pai do cantor João Lima, publicou na última segunda-feira, 26, uma carta aberta em que pede perdão à nora, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante, e aos pais dela. A manifestação ocorre após o parlamentar acompanhar o filho à delegacia, onde o cantor se apresentou à polícia após a expedição de um mandado de prisão preventiva por denúncias de violência doméstica.

Logo no início do texto, Cicinho faz questão de afastar o caráter institucional da publicação. "Isso não é uma nota. É uma mensagem que transborda dor e tristeza", escreveu. Em seguida, destacou que aguardou o momento de exercer aquilo que chamou de "papel de pai", ao entregar o filho às autoridades para que responda pelos atos cometidos.

Repúdio

Na carta, o deputado afirma não compactuar com a conduta do filho. "Meu posicionamento é claro e firme: repúdio. Repúdio a todo ato de violência doméstica. Repúdio a todo sofrimento que meu filho tenha lhe causado", declarou, repetindo a palavra como forma de enfatizar sua posição.

Ao se dirigir diretamente à nora, Cicinho reforça a proximidade afetiva com Raphaella e reconhece a gravidade da situação. "Nenhuma mulher merece tamanha exposição e dor. Estou com você", escreveu, acrescentando que o sofrimento da família também passa pela dor da vítima.

Perdão à família da vítima

Em um dos trechos da mensagem, o parlamentar diferencia pedido de desculpas e pedido de perdão ao falar com os pais de Raphaella. "À mãe e ao pai de Raphaella, não pedimos desculpas, pedimos perdão. Perdão do coração", afirmou, dizendo falar como pai de uma mulher da mesma idade da influenciadora.

"A responsabilidade pelo ato é individual, mas a dor e o arrependimento não, é de todos nós", completou. A carta é encerrada com um apelo por justiça e por cura emocional: "Que Deus faça valer sua justiça e traga cura aos corações".

Entenda o caso

João Lima é investigado após Raphaella Brilhante registrar denúncias de agressões físicas e psicológicas sofridas ao longo do relacionamento. Segundo o relato da vítima, o ciclo de violência teria começado com controle da rotina, ciúme excessivo e restrições à liberdade, evoluindo para agressões físicas após o casamento, celebrado em novembro de 2025.

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva no domingo, 25. Na manhã seguinte, o cantor se apresentou à polícia e, após prestar depoimento, foi transferido para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, o Presídio do Roger, em João Pessoa (PB).