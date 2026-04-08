Oscars 2027 e 2028 têm datas de cerimônia definidas para março

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Ampas) definiu as datas para as próximas duas cerimônias do Oscar. A 99ª edição ocorre em 14 de março de 2027. Já a 100ª será realizada no dia 5 de março de 2028.

O anúncio foi feito pela organização na segunda-feira, 7, e marca a permanência da tradicional cerimônia no mês de março.

O Oscar marca tradicionalmente o fim do calendário anual da temporada de premiações de cinema em Hollywood.

As duas próximas edições do prêmio, de 2027 e 2028, também são as últimas no modelo atual da parceria da Academia com a ABC, que transmite o prêmio na TV nos Estados Unidos.

A partir de 2029, o Oscar será transmitido mundialmente pelo YouTube. No mesmo ano, ele sai do Dolby Theatre e vai para o Peacock Theatre, espaço fora da Hollywood Boulevard com capacidade para o dobro de pessoas.

No Brasil, o Oscar é transmitido atualmente pela HBO Max e pela TNT. Entre os canais abertos, a TV Globo transmitiu a cerimônia de premiação em 2025 e 2026.