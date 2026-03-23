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Orochi é contido por seguranças após briga com influenciador no Rio

O influenciador Afrodisíaco teria sido agredido. Entenda!

Estadão Conteúdo
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Nas buscas, a arma e quantidades de entorpecentes foram encontrados na casa (Reprodução/Redes Sociais)

O rapper Orochi se envolveu em uma confusão na madrugada desta segunda-feira, 23, durante um show no Rio de Janeiro. O cantor se apresentava na Barra da Tijuca, quando uma discussão com o streamer Afrodisíaco resultou em briga e agressão.

No vídeo, divulgado nas redes sociais, o rapper aparece conversando com mulheres, e então passa a dialogar com o streamer. Quando Afrodisíaco ameaça jogar um balde de gelo em sua direção, o cantor pula do palco e a briga se inicia.

Segundo NTeen, amigo de Orochi, a situação se deu por conta de um atrito anterior à situação. "O cara jogou o balde de gelo na cabeça das gurias e o Orochi olhou e perguntou o porque ele fez isso", narrou.

"Ele pegou o balde e jogou no Orochi, ai nós quebrou tudo (sic), eu, o Orochi, até aquele parente do Orochi lá, o Shenlong, quebramos tudo", completou.

Na tarde desta segunda-feira, 23, Renato Azevedo, conhecido como Afrodisíaco, gravou um story para suas redes sociais em que dava sua versão dos fatos. Na filmagem, o influenciador aparece machucado e com a cabeça enfaixada.

Segundo o streamer, a confusão não teria tido nada relacionado a assédio. Azevedo afirmou: "Simplesmente, Orochi me tacou um copo e eu taquei o balde de gelo nele". Ele ainda disse que "estão querendo tirar a parada de contexto".

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