Ode do Círio 2020 da Unipop faz referência ao padre Bruno Sechi

A 14ª edição da Ode ao Círio, que já virou tradição pelo Grupo de Teatro do Instituto Universidade Popular (Unipop), abandona as ruas e entra no formato audiovisual em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O grupo adaptou o espetáculo a um curta-metragem que será lançado nesta sexta-feira (16), às 19h30. Um dos pontos altos do trabalho é a homenagem ao padre Bruno Sechi, que morreu este ano e foi um dos fundadores do Movimento República de Emaús.

A frase emblemática “Jamais nos deixem perder a esperança”, do padre Bruno, aparecerá no curta, conforme adiantou a atriz e roteirista Wanessa Grigoletto. "O padre Bruno é uma figura marcante e de grande importância, pois além de ele ser um dos fundadores do Emaús, ele foi uma personalidade que deixou um legado de luta e de transformação de vidas", destaca Wanessa.

Esse ano, o espetáculo precisou passar por mudanças, uma vez que todos os anos ele acontecia no formato de teatro de rua, mas em decorrência da pandemia do novo coronavírus ele precisou passar para a linguagem do audiovisual. "Nos deparamos diante de uma situação nova. Em junho começamos a estudar a possibilidade do curta e em setembro realizamos as gravações", explicou Wanessa.

Neste espetáculo, o público poderá se encontrar em diversas situações geradas pelo período de distanciamento social temporário. Todos as personagens têm um pouco de cada cidadão paraense vivendo e sobrevivendo em meio à pandemia.

O texto é leve, mas também crítico ao mostrar problemas sociais, políticos e econômicos, agravados pela crise de saúde pública. O comportamento da sociedade também não escapa de uma análise artística: medo, dificuldade da convivência social, desrespeito às medidas de segurança sanitária, desemprego, falta de renda e a fome.

“Estamos muito felizes com o resultado, embora saibamos que não está um trabalho perfeito. Foi uma experiência nova, mas muito válida e realizada por várias pessoas. Quem não conseguir ver no dia do lançamento, o trabalho ficará disponível do facebook e no youtube”, acrescentou Wanessa Grigoletto.

Bruno Sechi teve uma ampla atuação política e social no Pará, com reconhecimento nacional. Morreu em maio, aos 80 anos, vítima de complicações geradas pela covid-19. Em 12 de outubro, o Movimento República de Emaús completou 50 anos. A sede da instituição, no bairro Benguí, é um dos locais onde a Ode ao Círio 2020 foi filmada.

Agende-se:

Lançamento da Ode ao Círio 2020

Data: 16 de outubro de 2020

Hora: 19h30

Canal da UNIPOP no You Tube

Após o lançamento, haverá uma live de bate-papo com o elenco.