O Teatro Dadivoso compartilha vivências com o público no Sesc Ver-o-Peso, em Belém

"Ô de casa: posso entrar para cuidar?". Essa pergunta de cunho bem afetuoso dá título ao espetáculo que o grupo artístico O Teatro Dadivoso vai apresentar todas as quartas-feiras do mês de julho no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, no centro de Belém. As exibições começam já nesta quarta-feira (1º) mesmo às 19h. Com acesso gratuito, o público está convidado a participar. A programação completa está disponível no site sesc-pa.com.br.

Essa peça reúne três atrizes no elenco: Olinda Charone, Marluce Oliveira e Ivone Xavier. Elas trazem ao palco vivências atravessadas pela ancestralidade, almas gêmeas e sonhos. Cada apresentação emociona e proporciona partilhar as memórias singulares, despertando identificação e afeto no público.

As próximas datas de apresentação são 8, 15, 22 e 29 de julho, sempre às 19h. Essa programação faz parte de mais uma ação do Sesc Casa de Artes Cênicas, referência na formação e experimentação artística nas linguagens da dança, teatro e circo na capital paraense.



O grupo O Teatro Dadivoso tem seu trabalho marcado pelas bioescrituras cênicas, além do protagonismo feminino de forma poética voltada às relações humanas. O teatro, nesse contexto, surge como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento social, estimulando a empatia, comunicação e o pensamento crítico. Um ambiente para poder explorar as emoções humanas com apresentações teatrais marcantes.

Serviço:

Sesc Ver-o-Peso recebe Grupo O Teatro Dadivoso nas quartas de julho

Data: 1, 8, 15, 22 e 29 de julho de 2026

Horário: 19h

Entrada: gratuita

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Endereço: Boulevard Castilhos França, 522 e 523, Campina

Informações: (91) 98486-1498 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso), (91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp)

Site: sesc-pa.com.br

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