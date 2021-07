O novo single do cantor Lukcian, 'Mar de prazer', fala sobre o amor livre de preconceito

Uma mistura de ritmos populares do Brasil, a nova canção do cantor e compositor Lukcian, traz conceitos como natureza, fé, liberdade e amor. “'Mar de prazer’ é um abraço na frequência do amor e do respeito. É um convite pra ser quem se é e mostrar que amor só existe um. Independente da fé, da cor da pele, da orientação sexual ou qualquer diferença, a semelhança dentro da diversidade é o mesmo sentimento. A mesma frequência”, disse o cantor.

O clipe da música está disponível no Youtube.

O artista diz sonhar com um mundo mais justo e igualitário, e por isso busca proporcionar reflexões sobre os padrões impostos pela sociedade, em suas canções.

Como alguém que pertence à comunidade LGBTQIA+, Luckian entende os desafios enfrentados por ela, e diz ser fundamental que se tenha mais representatividade também na música. "Vejo a importância de comunicar sobre respeito", disse ele.