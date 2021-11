O destino dos músicos de Marília Mendonça e a volta do trabalho de Glória Menezes

Esta semana mais uma vez o Égua do Babado vai falar sobre a cantora Marília Mendonça. Desta vez, trata-se do destino da equipe de trabalgo da artista, já que alguns artistas já estão demonstrando interesse em contratar os profssionais, que estão em situação incerta, desde que ocorreu a tragédia envolvendo a artista, no último dia 5 de novembro.

Outra polêmcia da semana envolve a influenciadora digital, Lary Bottino, ex-participante de A Fazenda 13. Ela testou positivo para o novo coronavírus e descumpriu o protocolo recomendado pela Organização Mundial da Saúde ( OMS) e teria ido para uma balada com as amigas, em São Paulo .

Uma boa notícia envolvendo o mundo da celebridades é o retorno de Glória Menezes ao trabalho. Ela que perdeu o companheiro, Tarcísio Meira, já começa a retomar a vida e demonstra estar empolgada com a retomada.