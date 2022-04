Curta “Carimbó: raiz da vida” ganha o mundo com seleção em festivais internacionais

A poesia, as imagens e a música da Amazônia ganham novos olhares e público com a obra “Carimbó: raiz da vida” que representará a Amazônia na Seleção Latino & Native American Film Festival 2022, que começa nesta quinta-feira (21) e vai até 5 de maio, em Connecticut (EUA). O trabalho é de Priscila Duque e Marcos Corrêa.

Lançado no dia 20 de Novembro de 2020, Dia da Consciência Negra, o filme é uma construção híbrida de poesia audiovisual. A inspiração para o trabalho vem da sonoridade do ruído das marés, construído a partir de inspirações lírico-musicais de Priscila Duque, associadas a imagens do cotidiano ribeirinho pelo olhar de Marcos Corrêa, que assina Direção, Produção e Edição da obra.

Este não foi o primeiro festival internacional em que a obra foi selecionada, o videopoesia traduzido para o inglês com o título “Carimbó: Resistance Culture” também fez parte da Seleção Oficial One Earth Awards 2022 (Índia); Seleção First Time Filmmaker Sessions 2022 e Seleção Lift-Off Filmmaker Sessions 2022 (ambos da Inglaterra), além da presença em festivais nacionais e regionais.

Priscila diz que se sente feliz e honrada pelas conquistas, pois ter um trabalho reconhecido em festivais de diferentes continentes é um sentimento grandioso, principalmente, por ser um trabalho realizado de forma independente. "Ter esse trabalho divulgado nesses festivais tem um significado muito importante, pois nós que somos pretos e da periferia sabemos da luta para obter essas conquistas", destaca Priscila Duque.

Em 2021, a dupla de Icoaraci lançou o videoclipe "Flor de Mururé" (Lei Aldir Blanc - Categoria Música/Secult-PA). O videoclipe foi premiado com Menção Honrosa na 29ª edição do Festival Mix Brasil – Cultura da Diversidade (SP) em 2021. Já foi exibido em mais de 15 festivais nacionais e por 5 festivais internacionais, tendo inclusive exibições presenciais no Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (MG); e em São Paulo, no CineSesc-SP.

O Carimbó é uma manifestação cultural paraense que envolve música e dança. Possui ritmo marcado por instrumentos orgânicos e de percussão, com influência marcante das culturas afro e indígenas. Carimbó é cultura, inspiração, resistência, poesia e força paraense-amazônica de raiz.

Marcos Corrêa, natural de Belém do Pará, tem experiência em direção, produção, roteiro e edição de curtas-metragens e videoclipes. Produções para Globoplay, TV Record, SBT, Canais GNT, Futura e TV Brasil. Experiência em produção e assistência de direção, de documentários, programas de TV e transmissões ao vivo.

Foi vencedor do Rumos Itaú Cultural 2007, Categoria Jornalismo, e produtor do Programa Chegadas e Partidas, eleito melhor Programa da TV Brasileira pela Associação Paulista de Críticos de Arte, em 2011.

De 2015 a 2020, trabalhou como produtor do programa Saia Justa, no Canal GNT. Participou de transmissões ao vivo como: Parada do Orgulho LGBTQIA+, edições do Baile Vogue e São Paulo Fashion Week. Também produziu matérias nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e Copa do Mundo 2018 (Rússia).

Lista completa dos festivais em que “Carimbó: raiz da vida” foi selecionado:

Seleção Oficial 1º Festival Tela Curta Cachoeiro - 2021

Seleção Oficial 2a Mostra Em Audiovisual [Em] Curtas 2021

Seleção Oficial Curtas Junho VRT Channel 2021

Seleção Oficial Catamarã – I Encontro Regional Apan Norte 2021

Seleção Oficial One Earth Awards 2022 (Índia)

Seleção First Time Filmmaker Sessions 2022 (Inglaterra)

Seleção Lift-Off Filmmaker Sessions 2022 (Inglaterra).

Seleção Latino & Native American Film Festival 2022 (Connecticut – Estados Unidos).