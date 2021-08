O baile revive bloco de carnaval Sou Frida

A pintora mexicana Frida Kahlo, conhecida por seus autorretratos de inspiração surrealista e por ser uma artista à frente do seu tempo, é a principal fonte de inspiração do bloco de carnaval "Sou Frida". Criado em 2015, até a chegada da pandemia animava as ruas do bairro da Campina, em Belém, durante as folias de Momo. Na ausência do carnaval este ano, a saída para matar a saudade foi adaptar a festa a uma versão de baile. A primeira edição do evento reunirá seis atrações musicais, neste sábado, 14, a partir das 16h, na casa de shows Rebujo.

A proposta do Baile Sou Frida, assim como do bloco, é fazer uma festa a partir da mistura de ritmos e estilos musicais, para celebrar a vida com alegria e diversão. Para isso, foi escalado um time composto por seis atrações: a cantora Layse e os cantores Diogo Rosa, Gabriel Xavier e Jeff Moraes, além da Roda de Samba Fé no Batuque e a discotecagem da DJ Jack Sainha.

Se depender do músico, Geraldo Nogueira, da Roda de Samba Fé no Batuque, esse objetivo será alcançado facilmente. “Estamos preparando uma apresentação com alegria e amor, além de muito empoderamento, porque todos sabem que a Frida foi uma mulher de luta e a gente vem nessa pegada, trazendo um samba de resistência e um samba de amor”, garante.

A escolha do setlist do grupo promete não deixar ninguém parado. “Quando a gente fala de samba, não podemos deixar de cantar grandes clássicos como ‘Deixa de lado esse baixo astral’ (Conselho). Não podemos deixar de cantar Martinho da Vila, por exemplo. Também vamos cantar sambas autorais, como ‘Égua do feijão cheiroso’, além é claro, das marchinhas de carnaval já que será um baile”, cita.

Para o idealizador do bloco e do baile, Jefferson Teixeira ao lado da amiga, Lilian Pinheiro, o evento será um momento para reviver bons momentos do carnaval e projetar para breve, se a pandemia der uma trégua, novos encontros. “Estamos há dois anos sem sair pelas ruas. E apesar de ter seu público certo, que nele se reconhece e ama a proposta, o baile, além de servir como ‘termômetro’ para medirmos a saudade e a vontade da galera de estar relembrando o bloco, servirá também para gente se reencontrar e aos poucos fazermos nosso ‘esquenta’ para o próximo carnaval”, explica.

O baile seguirá o mesmo estilo do bloco e para isso, segundo Jefferson, houve uma escolha minuciosa das atrações e do espaço. “Optamos por escolher o que há de melhor no cenário musical da cidade, dentro da nossa temática. É fácil reconhecer nas várias apresentações desses artistas pela cidade, o público do Sou Frida. Reuni-los para estarmos juntos nessa primeira versão do baile é a fórmula para termos um show que representa a alma do bloco”, justifica.

A escolha do local também seguiu critérios semelhantes. “O Rebujo surge como uma nova casa cultural que muito se identifica com o bloco e nos deixou extremamente empolgados para resgatar o Sou Frida”, diz.

A ideia da festa é ainda fazer com que as pessoas entrem no espírito de baile e vistam suas fantasias. “Um dos principais pontos, além de homenagear a grande artista revolucionária Frida Kahlo, é vestir -se ‘dela’, com suas flores, suas cores e seu espírito livre”.

Tudo isso, segundo o organizador, sem esquecer de reverenciar a musa inspiradora. “Queremos ver o público curtir a festa fantasiado de Frida, bem colorido, para soltar a versão dessa grande artista e símbolo de empoderamento, que existe dentro de cada um de nós”, reforça.

Agende-se: Baile Sou Frida. Dia 14/08, a partir das 16h. Ingressos: R$ 50 com direito a um kit com bolsa de tecido de chita, copo colorido e um drink ou R$ 35 somente o ingresso. Local: Rebujo, na Rua São Boaventura, 171. Cidade Velha. Informações: (91) 99304-9979 / 98124-1363.