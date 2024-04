Espetáculo musical O Admirável Sertão de Zé Ramalho chega ao palco do Theatro da Paz

A história e a obra de um dos maiores artistas brasileiros – Zé Ramalho - ganha o palco do Theatro da Paz neste sábado (20) e domingo (21) para contar um pouco dos mais de 40 anos dedicados à composição, poesia e música. O artista paraibano terá sua extensa obra cantada e contada pelo musical "O Admirável Sertão de Zé Ramalho". O musical tem produção e idealização de Eduardo Barata, dramaturgia de Pedro Kosovski e a direção de Marco André Nunes.

O produtor e criador Eduardo Barata, filho de paraenses e parente do poeta Ruy Barata e Paulo André Barata, está muito emocionado por Belém receber o espetáculo logo no início da turnê. “O Zé Ramalho é o nosso Bob Dilan, e com a brasilidade universal, uma nordestinidade universal, tanto na música, quanto na letra, em qualquer lugar do país ou do mundo se reconhece na obra de Zé Ramalho. Parti daí para pensar num trabalho diferente, que chegasse aos palcos, mas para mim tinha que ser biográfico a partir da sua obra. O espetáculo não está falando da vida dele de maneira linear, mas mostrando a vida a partir da obra”, explica.

Paraibano Zé Ramalho nasceu no pequeno município de Brejo do Cruz (PB). O artista bebeu na fonte da literatura de Cordel, do blues, do rock e do violão nordestino. Atualmente, Zé Ramalho continua produzindo e excursionando pelo Brasil com shows e influenciando a cultura popular.

No espetáculo o personagem Zé é interpretado por quatro pessoas diferentes. O elenco diverso possibilita a abordagem de vários pontos de vista, contando muitas histórias dentro de uma só. “A obra do Zé Ramalho entrou mesmo na minha vida depois do convite para o musical. Eu nunca tinha parado para realmente escutar as composições desse grande artista. Hoje em dia me descobri uma fã. Duas músicas dele têm um lugar muito especial no meu coração: Avôhai e Dança das Borboletas. Toda vez que escuto, elas me tocam e me sensibilizam em lugares diferentes”, conta a atriz Duda Barata, filha da Eduardo, que interpreta Zé Ramalho na infância.

O elenco conta com Adriana Lessa, Ceiça Moreno, Cesar Werneck, Diego Zangado, Duda Barata, Marcello Melo, Muato, Nizaj, Pássaro e Tiago Herz. O musical se divide em cinco módulos: "Brejo da Cruz", que apresenta as origens do artista; "Campina Grande", sobre a cidade onde começou o interesse de Zé pela música; "João Pessoa" retrata momento lisérgico da vida do músico, quando ele começou realmente a compor; "Rio de Janeiro" apresenta a batalha por um lugar ao sol, passando pela fome até a prostituição, e "Popstar" representa o sucesso e a consagração do autor de clássicos como "Admirável Gado Novo", "Garoto de Aluguel", "Pedra do Ingá" e "Chão de Giz", entre outros.

"O Admirável Sertão de Zé Ramalho" tem patrocínio da Petrobras através do Programa Petrobras Cultural. O espetáculo é ainda uma realização da Lei de incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal - União e Reconstrução e conta com apoio cultural companhia aérea Gol.

A peça já foi apresentada em João Pessoa, na Paraíba, Estado natal de Zé Ramalho com as casas de espetáculos lotadas. “O público se identifica demais com a obra do Zé, que há anos é cantada, falada e tocada nas novelas. Eu fiz questão da gente começar a turnê pelo Norte e Nordeste. João Pessoa é capital do Estado onde o Zé nasceu e consolidou sua carreira, e foi incrível, o teatro estava bem cheio. É uma emoção especial fazer esse espetáculo pelo Norte e pelo Nordeste, porque acho que o Norte e o Nordeste o melhor do nosso País. Essas duas regiões que salvaram nosso país do autoritarismo, libertaram o país da ignorância e da violência no poder federal”, destaca.

Serviço: Musical "O Admirável Sertão de Zé Ramalho"

Local: Theatro da Paz

Endereço: Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém

Dias 20 e 21 de abril, às 20h

Ingressos:

50% valores normais (R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 meia)

30% valores promocionais (R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia)

Na bilheteria do Theatro da Paz ou no site www.ticketfacil.com.br

Duração: 70 minutos

Classificação: 12 anos