Nudes de Eduardo Ramos e Desmanche na banda Farofa Tropikal são os destaques do "Égua do Babado!"

O novo episódio do "Égua do Babado!" está com destaques para notícias locais. A semana que passou movimentou as redes sociais com a imagem vazada envolvendo o ex- jogador do clube do Remo, Eduardo Ramos. A imagem retrata um momento de relação sexual do jogador com uma jovem.

Eduardo Ramos disse que foi vítima de hacker e que vai tomar providências sobre o caso. A jovem chegou a se pronunciar nas redes sociais e falou do assunto com tranquilidade e dizendo que quer justiça.

Outra notícia local é envolvendo a banda Farofa Tropikal. Quem circula pela cena alternativa de Belém conhece o trio Layse, Lorran e Gabriel, que durante seis anos movimentaram vários espaços culturais. No final do mês de agosto, a banda anunciou as mudanças, já que a partir de agora apenas Lorran segue com o projeto, que virou Farofa Convida.

Ainda nesta edição tem os detalhes sobre o novo projeto do humorista Whindersson Nunes, que inaugurou com a edição gravada no Pará. E mais um caso de separação para fechar o mês de agosto, o fim do relacionamento de Grazi Massafera e Caio Castro.