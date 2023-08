Novo trailer de Mortal Kombat 1 revela General Shao e Sindel como Kombatentes da lista principal

A Warner Bros. Games anunciou hoje que General Shao e Sindel são os mais recentes personagens jogáveis que se juntarão à lista principal de Mortal Kombat 1, o novo capítulo da aclamada franquia de videogame desenvolvida pela premiada NetherRealm Studios.

Os dois novos Kombatentes são apresentados em um novo trailer, intitulado “Governantes da Exoterra”, completo com gameplay inédita e novos elementos da história. Como governante supremo do exército da Exoterra, o General Shao provou lealdade ao seu reino através de inúmeras vitórias em batalha e possui um estilo de gameplay que domina os oponentes por meio de sua força conquistadora e sua vontade de ferro. Sindel é a imperatriz de Exoterra, que luta para proteger sua família e império com a habilidade de derrotar inimigos com seu cabelo místico, grito penetrante e poder de levitação.

Além disso, Motaro e Shujinko podem ser vistos no vídeo como novos Lutadores de Parceria, que podem ajudar durante as partidas com uma variedade de movimentos de suporte. Mortal Kombat 1 é o mais recente título da aclamada franquia de videogames Mortal Kombat, desenvolvida pela NetherRealm Studios e apresenta um universo renascido e uma nova história com heróis e vilões icônicos como nunca vistos antes.

O jogo traz um amplo elenco de lutadores lendários, com histórias totalmente novas, incluindo Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, General Shao, Sindel e mais, junto com um elenco adicional de Lutadores de Parceria, que podem ajudar durante as partidas. Mortal Kombat 1 está previsto para ser lançado para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store) em 19 de setembro de 2023.

