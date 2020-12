Novo trailer de Aurora de Aço de Fallout 76 é divulgada

A Irmandade de Aço fincou sua bandeira nos Apalaches na semana passada com Aurora de Aço, a atualização gratuita mais recente de Fallout 76. Aurora de Aço é o primeiro capítulo da história de Irmandade de Aço, adicionando novos NPC’s, novos locais para visitar, abrigos C.A.M.P. para opções de construção expandidas, novas armas e armaduras para coletar e muito mais.

Aurora de Aço já está disponível gratuitamente para todos os jogadores de Fallout 76 no Xbox One, PlayStation 4 e PC, assim como no Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5 através da retrocompatibilidade.

Os jogadores de Fallout 76 também devem correr para completar os últimos espaços do Campeão da Armadura no tabuleiro S.C.O.R.E., antes que a nova temporada tenha início, em 15 de dezembro, trazendo mais 100 níveis para avançar.