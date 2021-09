OUÇA: Novo episódio do 'Égua do Babado!' traz informações sobre Keila, A Fazenda e Gugu Liberato

O novo episódio do podcast "Égua do Babado!" traz as informações mais quentes da semana. Neste episódio as mudanças na vida de Keila, antiga integrante da banda Gang do Eletro, que revelou estar em processo de separação do marido e está mais próxima da família.

Os ouvintes também podem ficar por dentro dos barracos da primeira semana de "A Fazenda 13". Saiba a opinião de Gisa Smith sobre os participantes da nova edição do reality da TV Record.

E a novela da herança de Gugu Liberato continua com uma notícia divulgada por Mama Bruscheta de que o apresentador era realmente gay.