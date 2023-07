Novo episódio do 'Deu Praia' apresenta as belezas naturais dos Lençóis Maranhenses no Maranhão

O novo episódio da websérie “Deu Praia” chega no Lib Play, com as belezas naturais da região de Barreirinhas no Maranhão e a beleza singular do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Nessa segunda temporada, a equipe do “Deu praia” conta com a apresentação do fotógrafo Neto Soares, o videomaker Ronaldo Zottolo, e o produtor Kew Costa.

Segundo o fot´grafo e apresentador, Neto Soares, a oportunidade de vivenciar belezas únicas e naturais foi uma experiência incrível. “No primeiro dia, nos encantamos com as dunas imponentes e as lagoas cristalinas que se estendem por quilômetros de pura magia”, destacou o apresentador, reforçando ainda que são mais de 38 mil lagoas na região.

Neto enfatizou ainda que o tamanho de todas as lagoas chega a ser maior do que a cidade de São Paulo. “O contraste entre o branco da areia e as águas é uma visão que realmente surpreende. Caminhar sobre as dunas e sentir a textura da areia nos pés, enquanto admiramos a vista, é uma experiência que ficará gravada para sempre”, afirmou. No dia seguinte, a equipe da websérie conheceu alguns vilarejos da região até a chegada em Atins.

“Atins é um lugar extraordinário que nos proporcionou momentos de pura adrenalina. Tivemos a oportunidade de aprender kitesurf, praticar wakeboard e até mesmo fazer uma emocionante cavalgada pelos Lençóis Maranhenses”, contou. Para Neto, a sensação de liberdade ao deslizar pelas águas e pelos vastos campos de areia foi indescritível. “Aprendemos a captar o vento e a fluir com a natureza exuberante ao nosso redor”, destacou.

Além das atividades, a equipe ficou impressionada com a riqueza cultural e a hospitalidade do povo maranhense. “Conhecemos a culinária local, repleta de sabores típicos e ingredientes frescos”. Além da troca de experiências que a equipe teve com o povo da região. “Foi uma imersão completa na cultura e nas belezas naturais desta região fascinante”, completou o apresentador.

Neto reforça que a expectativa para o episódio ir ao ar é grande. “Esperamos que, através das palavras e imagens que trouxemos, possamos transmitir um pouco da magia que vivemos nessa jornada”, concluiu o apresentador, agradecend ainda a todos que acompanharam a viagem, “aos parceiros locais que nos receberam de braços abertos e aos espectadores do ‘Deu Praia’ que nos motivam a continuar descobrindo e compartilhando as maravilhas do nosso país”, concluiu.

