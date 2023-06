Terra e Paixão: Luigi e Petra ficam noivos durante jantar com os La Selva

Luigi (Rainer Cadete) está cada vez mais próximo de fazer parte da família de Petra (Débora Ozório) e herdar a fortuna de Antônio (Tony Ramos). Como o ricaço descobriu os planos do trambiqueiro, ele e o italiano fizeram um acordo para que ele não abra o jogo sobre tudo o que sabe. Em troca, o rapaz aceitou ajudar a livrar a garota do vício dos remédios e agora, para mostrar ainda mais serviço, presenteou Petra com um anel de diamante, tornando-se finalmente noivo da filha mais nova do fazendeiro.

"Eu sei que ainda haverá uma festa, mas, como o senhor autorizou, eu não posso deixar esse jantar passar em branco. Receba este anel como prova do 'mio' compromisso e do meu 'amore'", diz o italiano, enquanto mostra a joia.

A atitude de Luigi deixa a agrônoma emocionada, mas, ao contrário da garota, a família presta atenção no tamanho do diamante do anel e quer saber como o trambiqueiro conseguiu comprar o presente valioso.

"São minhas economias. Guardei para um momento como esse. Dinheiro que ainda trouxe da Itália. Essa é a prova que eu sei guardar e administrar o dinheiro. Como Petra está na linha de sucessão, eu, como seu marido, também posso ser seu sucessor", afirma o rapaz.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora executiva de OLiberal.com, Ádna Figueira)