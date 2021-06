Resumo ‘Malhação Sonhos’: capítulos da semana de 7 a 11 de junho

Segunda-feira (07):

Alan salva Duca, mas sofre acidente provocado por Lobão. Nat ouve Heideguer ser avisado sobre o acidente de Alan e se desespera. Lobão abandona o carro na estrada. Alan tenta entregar o pendrive para Duca. Alan não resiste aos ferimentos. Marcelo decide ir à Aquazen durante a noite. Lobão finge surpresa com a morte de Alan, e se preocupa quando Heideguer avisa que o dossiê contra eles desapareceu. Heideguer tenta convencer Nat a não contar a verdade para Duca. Sol fica indignada quando vê BB em sua escola com Wallace. Lobão é irônico com Nat, que decide deixar a cidade. Cobra questiona Heideguer sobre a morte de Alan.

Terça-feira (08):

Heideguer ameaça Cobra. Gael avisa aos alunos sobre a morte de Alan. Nat lê uma mensagem de Alan e deixa sua casa. Todos na casa de Dalva se preparam para ir à Pedra do Índio. Heideguer insinua que o dossiê sobre a Khan pode não existir, e Dalva se irrita. Nat é hostilizada ao tentar falar com Duca. Heideguer pede para Gael e Duca o avisarem caso o dossiê seja encontrado. Nat segue o cortejo até a Pedra do Índio. Dandara sofre por Gael. Jade pergunta se Cobra está envolvido na morte de Alan. Edgard tenta animar Lucrécia. Nat esconde sua moto e segue o cortejo pela trilha. Pedro chuta o pendrive de Alan para dentro de um buraco, sem perceber. Duca dá início ao ritual de despedida de Alan. Nat hesita em se aproximar de Duca.

Quarta-feira (09):

Duca humilha Nat e exige que ela não se aproxime mais dele. Cobra e Luiz comentam sobre a tristeza de Lobão. Gael e Bianca vão para a casa de Dalva, deixando Karina e Pedro sozinhos. Nat volta para Lobão. Dalva torce para que Duca e Bianca reatem o namoro. Nat pensa em vingar a morte de Alan. Sol atrapalha o trabalho de BB. Duca e Lobão se desentendem na Aquazen. Wallace pede BB em namoro. Lucrécia afasta Jeff da academia de Gael. Jade devolve a caixa de música quebrada para Cobra. Cobra vai atrás de Jade com agressividade, mas todos saem em defesa da menina.

Quinta-feira (10):

Cobra devolve o relógio quebrado para Jade e deixa a Ribalta. Gael alerta seus alunos para ficarem longe de todos os integrantes da Khan. René conta para Dandara e João que está dormindo na Ribalta. Karina decide conversar com Cobra, e Duca vai atrás da menina. Dandara consola Gael. Karina impede Duca e Cobra de se enfrentarem. Jade implica com Pedro por causa da proximidade entre Karina e Cobra. Gael ouve Karina conversar com Pedro sobre Cobra. Sol vê Wallace e BB juntos e se entristece. Gael pede para Cobra voltar para sua academia.

Sexta-feira (11):

Cobra não aceita o convite de Gael. Bianca pensa em Henrique. Duca beija Bianca e se surpreende com a atitude da menina. Passam-se três meses. Pedro pensa em dar um presente de aniversário de namoro para Karina. Jeff enfrenta Lincoln para poder dançar. Lobão e Heideguer conversam sobre o dossiê feito por Alan. Gael diz a Duca que ele precisa conquistar mais um grau no muay thai para ser professor. Karina se irrita por não poder se inscrever em uma competição. Lobão avisa que Cobra disputará o grau preto, representando a Khan, na academia de Gael. Tomtom tem uma ideia para o presente de Pedro a Karina. Edgar brinca com o visual de Lucrécia. Pedro não consegue fazer sua surpresa para Karina. Jade descobre que Lucrécia está careca.