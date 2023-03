O Rei do Gado: Veja como está Mariana Lima

Em O Rei do Gado, folhetim de Benedito Ruy Barbosa, Mariana Lima deu vida à Liliana, filha do Senador Caxias (Carlos Vereza) e amada de Marcos Mezenga (Fábio Assunção). No terceiro reprise da novela, a personagem ainda chama atenção do público com seus dramas familiares e amor pelo herdeiro.

Apaixonada por Marcos Mezenga, a mocinha engravida do playboy e finge perder o bebê mas decide se afastar quando percebe que ele está afim da farsante Rafaela (Glória Pires). Com o passar da gestação, a filha do Senador Caxias retorna à cidade e se depara com muitos desafios envolvendo o divórcio de seus pais e possível condenação de Marcos após ter sido acusado de assassinato. Apesar dos obstáculos, o casal reata, forma uma família e terminam juntos.

Liliana (Mariana Lima) e Marcos (Fábio Assunção) (Reprodução/Globo)

Aos 50 anos, Mariana Lima coleciona diversas participações em projetos da TV Globo, incluindo ‘Cordel Encantado’ (2011), Desejos de Mulher (2002) e Sete Vidas (2015). Em 2021, a atriz esteve em ‘Um Lugar ao Sol’, onde interpretou a ex-modelo Ilana.

Mariana é bissexual, já teve relações com mulheres e é casada com o ator Enrique Díaz, com quem tem um relacionamento aberto. Atualmente, a atriz participa da série da Globoplay ‘Onde Está Meu Coração’, interpretando Sofia, mãe da protagonista.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)