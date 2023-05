O Rei do Gado: Quando vai acabar O Rei do Gado? Confira

Após seu terceiro reprise, ‘O Rei do Gado’ está chegando ao fim com muitas revelações e novidades no final da trama como a descoberta do assassino de Ralf (Oscar Magrini) e a verdadeira origem de Rafaela Berdinazzi (Glória Pires), farsante que diz ser a sobrinha perdida de Geremias (Raul Cortez).

Mesmo após 27 anos de sua primeira exibição, a trama de Benedito Ruy Barbosa ainda desperta atenção dos espectadores pelos temas abordados na novela e, claro, o crescimento de atores desde a época. Pelo decorrer dos capítulos, a ficção deve terminar no primeiro semestre de 2023, próximo da primeira quinzena de junho.

Qual novela vai substituir ‘O Rei do Gado’?

A substituta de ‘O Rei do Gado’ ainda não foi definida, mas com certeza será mais um clássico da teledramaturgia brasileira. Até o momento, algumas novelas de sucesso da Tv Globo estão sendo cotadas para reprise no Vale a Pena Ver de Novo; confira

Porto dos Milagres (2001)

A telenovela foi exibida em 2001, mas nunca reprisada na TV Globo. Na trama, a fictícia cidade de Porto dos Milagres é marcada pelo conflito de classes entre a burguesia e a parte baixa da vila.

Mulheres Apaixonadas (2003)

O clássico de Manoel Carlos é uma das favoritas para reprise e acompanha a importante descoberta de Helena (Christiane Torloni), em meio à diversos dramas de sua vida.

Páginas da Vida (2006)

A telenovela de Manoel Carlos tem a Síndrome de Down como principal tema, além de apresentar dramas cotidianos de famílias brasileiras. Fernanda Vasconcelos, Regina Duarte e Lília Cabral são alguns nomes do elenco da novela.

Paraíso Tropical (2007)

Dirigida por Dennis Carvalho, a trama tem forte elenco com Camila Pitanga, Wagner Moura, Fábio Assunção e Alessandra Negrini, que vivem o drama ao redor das vidas de cada personagem.

Amor à Vida (2013)

De Walcyr Carrasco, a novela apresenta a história de Paloma (Paolla Oliveira), jovem que tem uma vida de amor e ambição, além de uma família cheia de conflitos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)