O Rei do Gado: Marcos é condenado por vilipêndio a cadáver

Na reta final, os últimos capítulos de ‘O Rei do Gado’, trama de Benedito Ruy Barbosa em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, é marcado por revelações e desfechos na vida dos Mezenga e Berdinazzi.

Suspeito de ter assassinado Ralf (Oscar Magrini), o playboy Marcos Mezenga, interpretado por Fábio Assunção, finalmente é julgado e após longas horas e diversos conflitos no tribunal, tem o veredicto anunciado pelo juiz. Ao lado de Geraldino (Marcelo Galdino), acusado de ser cúmplice do caso, o herdeiro e o funcionário são absolvidos do crime de homicídio.

VEJA MAIS

“Por terem os senhores jurados respondidos sim ao terceiro quesito, condeno-os a pena de um ano de detenção pela prática do crime de vilipêndio a cadáver, previsto do artigo 212 do Código Penal”, diz o profissional chocando todos.

Marcos é condenado por vilipêndio a cadáver, mas com pena branda e medidas preventivas, já que é réu primário. No tribunal, todos comemoram a decisão do júri e logo depois o filho do Rei do Gado viaja para a fazenda do Araguaia, como prometido. Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) diz para o filho que agora ele é responsável por tocar os negócios da família, devido à promessa que fez em que, caso o filho fosse liberto, nunca mais lidaria com bois.

Marcos volta para Ribeirão Preto para pedir Liliana (Mariana Lima) em casamento mais uma vez, e avisa que é o novo Rei do Gado. A moça fica contente com a notícia, aceita o pedido e vai viver com o rapaz e o filho.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)