O Rei do Gado: Geremias é baleado e acusa Bruno

Nos próximos capítulos de O Rei do Gado, novela de Benedito Ruy Barbosa reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Geremias (Raul Cortez) será baleado e acusará seu rival, Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) de ter atirado nele.

O que o ricaço não sabe é que na verdade, quem armou o atendado foi Rafaela (Glória Pires), farsante que alega ser sua sobrinha perdida. Enciumada com a atenção dada à Luana (Patrícia Pillar), a pilantra decide tirar a vida do tio para que ele não mude o testamento e ela continue com a herança.

Na cena, Rafaela vê Geremias em direção ao cafezal e segue o tio com uma espingarda. Ele ouve tiros com os empregados e todos correm, até ser atingido pelo peito e cair no chão. Após o acidente, Geremias é levado para o hospital entre a vida e a morte.

Para disfarçar, Rafaela pergunta a Judite (Walderez de Barros) onde está Luana e a governanta responde que está descansando. Em seguida, guarda a arma. Um peão da propriedade chega contando a notícia do atentado e, juntamente com Judite e Luana, a vilã segue para o hospital. O médico informa que Geremias está em estado grave e Luana liga para Bruno, que imediatamente pega o jatinho e vai para Minas Gerais com Marcos (Fábio Assunção).

O delegado chega até a fazenda e pergunta se Luana é a verdadeira Marieta Berdinazzi e ela confirma. A ex-sem-terra não se importa ao saber que ainda está fora do testamento. No hospital, Bruno pede para o delegado o inteirar da situação e o médico diz que Geremias está delirando: “O senhor não vai gostar muito do que ele tá falando… Tá dizendo que foi o maledeto do Mezenga que atirou".

Bruno fica indignado e pede para Luana ir embora com ele, mas a noiva diz que não vai enquanto o tio estiver nessa situação.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)