Mulheres Apaixonadas: Vera Holtz impressiona público ao interpretar Santana

Vera Holtz comoveu a web e telespectadores novamente com sua participação na novela de Manoel Carlos, ‘Mulheres Apaixonadas’, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Em determinado episódio, a atriz, que vive a professora Santana, bebe perfume diluído em água com açúcar durante uma crise de abstinência, após ser suspensa da Escola Ribeiro Alves.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Memória Globo, Vera relembrou como foi viver a personagem e a cena emblemática. “Foi bem forte. Ela bate a cabeça no espelho e sangra. Gravamos três vezes, foi aquela correria. Ela fica num canto, degradada, estava num processo autodestrutivo muito grande. Era uma mulher botando em risco a vida, a saúde e a profissão [...] Depois, é internada”, contou a atriz.

Holtz teve tanta repercussão na novela que chegou a ser procurada por mulheres que viviam a mesma situação, e notaram a dependência.

Santana, no entanto, não foi a única personagem alcoólatra de Manoel Carlos. O autor é conhecido por abordar o tema em várias tramas como em ‘Por Amor’, com Orestes (Paulo José), ‘Páginas da Vida’ com Bira (Eduardo Lago) e ‘Viver a Vida’ com Renata (Bárbara Paz).

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)