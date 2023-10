Mulheres Apaixonadas: Marcos Caruso fala sobre cena emblemática com Regiane Alves

Em ‘Mulheres Apaixonadas’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, Marcos Caruso atuou em uma das cenas mais relembradas pelos espectadores do ‘Maneco’. Na trama, o ator vive Carlão, pai de Dóris (Regiane Alves), vilã que maltrata os avós Flora (Carmem Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada).

Entrevistado por Teresa Cristina, o artista relembrou a cena em que bate na filha diversas vezes com um cinto. Segundo ele, a cena foi uma das mais pedidas pelo público, e precisou ser regravada pela veracidade. “Gravamos a cena do cinto uma vez só. Eu pegava, botava ela na cama e foram 12 cintadas. Só que o cinto usado era cenográfico, de feltro, para não machucar a atriz”, disse.

Para a infelicidade de Caruso, a cena precisou ser gravada outra vez, com um cinto de verdade. O momento, no entanto, foi inesperado e ainda contou com um acidente.

Regiane Alves acabou levando uma cintada de verdade de Caruso, que até hoje se desculpa pelo imprevisto. “No outro dia fomos para o estúdio, colocaram a Regiane em uma posição que o cinto não pegasse nela, e foram 12 cintadas [...] 11 não pegaram nela, mas a 12°… “, disse ele rindo.

“Ficou uma marca vermelha, que acho que a Regiane tem até hoje. Foi um horror. Foi a última cintada, ela deu um grito. Tá no ar isso!”, acrescentou. Após a cena, os atores se abraçaram enquanto Regiane chorava de dor e Caruso também.

“Estou há 17 anos pedindo desculpas para a Regiane pela cintada”, contou ele. Na entrevista, o ator ainda comentou sobre o fato da cena ser conhecida até hoje, graças a Manoel Carlos.

“O interessante é que as pessoas até hoje falam: 'Aquela novela que você dava a surra na menina'. Não, eu não dei surra na menina a novela inteira, porque parece que eu dava surra em todos os capítulos. Foi um capítulo só, aquele mais esperado”.

Confira a cena de ‘Mulheres Apaixonadas’

