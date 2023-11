Chiquititas: Raissa Medeiros; veja o perfil da atriz

O orfanato “Raio de Luz” e as aventuras das “Chiquititas” marcaram a infância de vários brasileiros na exibição original da trama, produzida pelo SBT, em 1997. Produzida com atores brasileiros, a novela foi gravada na Argentina e não demorou muito para conquistar as crianças e adolescentes.

No folhetim, Raissa Medeiros interpretou a personagem Talita, aos 7 anos de idade. Depois, participou de projetos da emissora como ‘Marissol’ (2002), ‘Roda da Vida’ (2001), ‘Kubanacan’ (2004) e a minissérie ‘O Quinto dos Infernos’ (2002).

Aos 31 anos de idade, a artista hoje trabalha com as redes sociais e produz maquiagens artísticas, diz guardar cada momento que viveu ao lado da turma, que revelou talentos como Bruno Gagliasso, Carla Diaz, Kayky Brito, Fernanda Souza, entre outros.

"São muitas lembranças, muitas mesmo. Foi um sonho realizado. Os momentos com a galera reunida é uma coisa que vou guardar pra sempre, pois, éramos unidos fora das gravações também. Algo que ficará em minha memória pra sempre foi ter tido a oportunidade de gravar a última cena da novela ao lado de mais dois atores, todo mundo ficou em volta esperando acabar, tivemos que repetir a mesma cena umas 15 vezes, até que deu certo."

Em 2021, Raissa também fez participação no documentário do remake da novela, ‘Anos Depois’, produzido por Christian Ciancio.

