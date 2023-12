Chiquititas: Mili passa mal ao inalar veneno e Miguel tenta ajudá-la

Miguel encontra Mili desmaiada na sala do orfanato e tenta arrombar a porta, sem sucesso. O homem, que na verdade é pai verdadeiro de Mili, tosse muito. Carmen e Matilde ficam do lado de fora para ter certeza que Miguel não fugirá. Miguel consegue abrir a porta da cozinha e salvar Mili.

Carmen e Matilde aparecem e Miguel foge. Ao acordar do desmaio, Mili diz que voltou ao orfanato para se certificar que a mascote Pipoca não estava lá.

No Café Boutique, Francis, Clarita, Érica e Beto notam que após a série deles passar na TV aumentou muito o número de seguidores nas redes sociais. Os quatro decidem fazer uma selfie para com isso tentar fazer com que o Café volte a ter clientes e melhore da gravíssima crise. Mili diz para Maria que acha que Carmen e Matilde estão desconfiadas da existência de Miguel, que chamam de Fantasma.

No Rio Grande do Sul, a responsável por Vivi, Jaque diz que irá apresentá-la a uma grande produtora de moda do estado. Pata aproveita que está na casa de Carmen para se aproximar de Duda, mas Marian aparece para atrapalhar. Durante a noite, Carmen, Matilde e Cintia vão ao orfanato para procurar o tesouro. Thiago solta a aranha Brunilda na sala da mansão dos Almeida Campos para desespero das chiquititas.

