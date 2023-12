Chiquititas: Marian é desmascarada e foge do orfanato; Teca recebe o diagnóstico de diabetes

Marian ameaça novamente e de maneira mais intensa Maria. Carol pede para o doutor Fernando ir ao orfanato examinar Teca. Mili e JP fazem sessão de fotos para uma revista. Fernando examina Teca e a convence a ir ao hospital para fazer exames.

Bia conta tudo sobre Marian para as demais chiquititas. Maria, por medo e ameaças de Marian, desmente o que havia dito para Bia. As chiquititas percebem que Maria está assustada. Marian escuta tudo atrás da porta e resmunga que Maria acabou delatando ela do mesmo jeito, pois as meninas ficaram desconfiadas.

No hospital, Fernando avisa que os exames apontam que Teca está com Diabetes Tipo 1. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen exige saber sobre o escândalo do Café Boutique. Junior avisa que a empresa foi sabotada por Armando, que levou esse produto para a empresa. Marian foge durante a noite do orfanato e deixa uma carta na sala.

Carol e Chico contam para Teca que ela está com Diabetes e também comentam sobre a insulina que a pequena precisará tomar. Chico conversa em particular com Teca para deixá-la tranquila. Todos procuram Marian no orfanato, mas não a encontram. A carta de Marian diz que ela foi embora por não se sentir aceita. As chiquititas acham que a culpa é de Bia, que pegava no pé dela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)